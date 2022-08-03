Суперновинка от GREENWORKS - самоходная аккумуляторная газонокосилка TwinForce GC82LM61S

Компания GREENWORKS выпустила суперновинку серии 82 V – самоходную аккумуляторную газонокосилку TwinForce GC82LM61S. Главная особенность модели – рекордная ширина скашивания 61 см, значительно облегчающая уход за газоном особенно большой площади (от 1500 до 2400 м2). Два двигателя делают агрегат ещё более мобильным и маневренным, благодаря чему от пользователя не потребуется значительных усилий. С управлением легко справится даже женщина! Максимальная мощность новой модели составляет до 1,6 кВт. Скорость движения – 1,8-5,4 км/ч, вес – 33 кг.Два лезвия (каждое длиной 30 см) вращаются в противоположных направлениях, благодаря чему создаётся мощный аэродинамический эффект: воздушный поток поднимает стебли растений непосредственно перед моментом среза, что позволяет делать срез более ровным и аккуратным. Высоту кошения можно регулировать в диапазоне от 25 до 80 мм. Колёса газонокосилки закреплены на подшипниках. Это более надёжный вариант по сравнению с колёсами на втулке.Продолжительную непрерывную работу новой газонокосилки TwinForce GC82LM61S обеспечивает уникальная функция Switchover. Слот агрегата рассчитан на два аккумулятора, идущих в комплекте: когда разряжается одна батарея, переключение на вторую происходит автоматически. Так что покупать дополнительные блоки питания нет необходимости! Аккумуляторное устройство имеет и другие плюсы: никаких проводов, зависимости от электросети и вредных выхлопных газов.По выбору пользователя собирать скошенную траву можно в травосборник объёмом 70 л или мульчировать.• высокая скорость и крутящий момент;• минимальный нагрев;• КПД порядка 90%;• низкий уровень шума и вибраций;• долгий срок службы.Инженеры GREENWORKS предусмотрели в новой модели особую технологию EcoBoost – мощность двигателей регулируется автоматически в зависимости от нагрузки (например, если приходится стричь газон после дождя, косить длинную, жёсткую траву и пр.). Чтобы исключить риск травмы, газонокосилку оборудовали ключом безопасности и кнопкой-предохранителем от случайного включения.Весомым аргументом в пользу уникальной новинки TwinForce GC82LM61S является и то, что её аккумулятор можно использовать с другой техникой линейки 82V. Это более 20 эффективных и полезных инструментов для дома и сада: шуруповерты, пилы, кусторезы, триммеры, воздуходувы и др.