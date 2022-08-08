«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 08 Августа
+28...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 477.98 KZT
  • €1 = 488.93 KZT
  • 1 RUB = 7.93 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости компаний

Феномен ставок на спорт в книгах и фильмах

Просмотров:188 Опубликовано: Сегодня, 11:54
Феномен ставок на спорт в книгах и фильмах
Ставки на спорт
Многие приходят в “ставки” считая, что эта тема не готова похвастаться особой популярностью в широких кругах. Более того, некоторые считают ставки на спорт уделом маргинальной прослойки населения. Однако стоит лишь заинтересоваться этой тематикой чуть больше обычного, как на лету удается вспомнить несколько книг или фильмов, посвященный этому необычному, но рискованному методу заработка.

Нам удалось познакомиться с большей частью существующего тематического контента, и мы решили подготовить для вас подборку наиболее удачных примеров творчества, посвященного ставкам. Мы также поговорим о том, зачем вообще тратить время на просмотр художественного кино и чтения художественных книг, и как из них можно почерпнуть полезные советы, что позволят вам зарабатывать еще больше.

Как научиться ставкам и причем здесь фильмы и книги?



Когда человек начинает относиться к ставкам всерьёз - он начинает жадно потреблять любую доступную информацию по теме. Ставки лишь кажутся вопросом “удачи”. На деле они требуют глубокого знания предмета, и везением здесь никак не обойтись. Для многих игроков ставки стали целой наукой. Главным источником качественных знаний о ставках для вас станут книги - они содержат как теоретические, так и практические знания других игроков.

Конечно, несколько прочитанных книг не дадут вам стопроцентной гарантии успеха и мгновенного роста результатов. Однако благодаря полученному знанию вы овладеете значительным подспорьем для более успешной игры в букмекерских конторах. Сами книги о ставках можно разделить на три основных категории:
Обучающие книги - основные инструкции, нетипичные советы, особенности различных букмекеров и многое другое можно будет найти именно в этой категории.
Психология ставок - эти книги помогут вам не потерять над собой контроль. Ставки никогда не потеряют элемент “азарта”, а для многих азарт губителен. Понимание психологии дает возможность сохранять хладнокровие в любых ситуациях.

Книги о стратегиях в ставках - самая “сложная” категория из перечисленных. Содержит подробную информацию о наиболее сложных, но эффективных стратегиях.
С фильмами же всё однозначнее: существует кино либо конкретно художественной направленности, либо небольшие обучающие фильмы и видео, которые не всегда созданные профессиональными компаниями.

Лучшие книги о ставках



“Искусство ставить на спорт” Стивена Харриса

Классическое “пособие” по ставкам на спорт. Харрис познакомит вас с главными принципами беттинга, основной терминологией и наиболее популярными беттинговыми стратегиями. Настольное чтиво для тех, кто делает свои первые шаги в мире ставок, но и для опытных игроков эта книга может оказаться интересным произведением и принести много новой информации.

“Профессиональный игрок” Джорджа Миллера

Подарок от профессионального игрока другим профессиональным игрокам. Миллер стал известен после своих головокружительных успехов в беттинге, и решил воспользоваться этой известностью чтобы поделиться своими знаниями с остальными. В доступной форме вам расскажут о том, как нужно управлять игровым банком, как читать линию, как по-настоящему оценивать вероятность успеха одной из команд. Не забывает Миллер и про психику своих потенциальных “подопечных”: он помогает разобраться в своих чувствах и в общей психологии при игре на ставках.

“Последний экспресс” Алекса Керви и Дмитрия Факовского

Немного отвлечемся и снизим градус серьёзности. “Последний экспресс” - это художественное произведение, которое расскажет вам о жизни человека, который большую часть своей жизни посвящает букмекерским конторам. Деньги заканчиваются и настает пора “последнего экспресса” - попытки отыграть всё проигранное одним решением.

Все еще находитесь в поисках полезной информации о ставках? Ваш выбор - ставки онлайн Казахстан. Платформа для любителей и профессионалов.

На правах рекламы

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Комментарии закрыты

Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика