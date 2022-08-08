Феномен ставок на спорт в книгах и фильмах

Многие приходят в “ставки” считая, что эта тема не готова похвастаться особой популярностью в широких кругах. Более того, некоторые считают ставки на спорт уделом маргинальной прослойки населения. Однако стоит лишь заинтересоваться этой тематикой чуть больше обычного, как на лету удается вспомнить несколько книг или фильмов, посвященный этому необычному, но рискованному методу заработка.
Нам удалось познакомиться с большей частью существующего тематического контента, и мы решили подготовить для вас подборку наиболее удачных примеров творчества, посвященного ставкам. Мы также поговорим о том, зачем вообще тратить время на просмотр художественного кино и чтения художественных книг, и как из них можно почерпнуть полезные советы, что позволят вам зарабатывать еще больше.
Как научиться ставкам и причем здесь фильмы и книги?
Когда человек начинает относиться к ставкам всерьёз - он начинает жадно потреблять любую доступную информацию по теме. Ставки лишь кажутся вопросом “удачи”. На деле они требуют глубокого знания предмета, и везением здесь никак не обойтись. Для многих игроков ставки стали целой наукой. Главным источником качественных знаний о ставках для вас станут книги - они содержат как теоретические, так и практические знания других игроков.
Конечно, несколько прочитанных книг не дадут вам стопроцентной гарантии успеха и мгновенного роста результатов. Однако благодаря полученному знанию вы овладеете значительным подспорьем для более успешной игры в букмекерских конторах. Сами книги о ставках можно разделить на три основных категории:
Обучающие книги - основные инструкции, нетипичные советы, особенности различных букмекеров и многое другое можно будет найти именно в этой категории.
Психология ставок - эти книги помогут вам не потерять над собой контроль. Ставки никогда не потеряют элемент “азарта”, а для многих азарт губителен. Понимание психологии дает возможность сохранять хладнокровие в любых ситуациях.
Книги о стратегиях в ставках - самая “сложная” категория из перечисленных. Содержит подробную информацию о наиболее сложных, но эффективных стратегиях.
С фильмами же всё однозначнее: существует кино либо конкретно художественной направленности, либо небольшие обучающие фильмы и видео, которые не всегда созданные профессиональными компаниями.
Лучшие книги о ставках“Искусство ставить на спорт” Стивена Харриса
Классическое “пособие” по ставкам на спорт. Харрис познакомит вас с главными принципами беттинга, основной терминологией и наиболее популярными беттинговыми стратегиями. Настольное чтиво для тех, кто делает свои первые шаги в мире ставок, но и для опытных игроков эта книга может оказаться интересным произведением и принести много новой информации. “Профессиональный игрок” Джорджа Миллера
Подарок от профессионального игрока другим профессиональным игрокам. Миллер стал известен после своих головокружительных успехов в беттинге, и решил воспользоваться этой известностью чтобы поделиться своими знаниями с остальными. В доступной форме вам расскажут о том, как нужно управлять игровым банком, как читать линию, как по-настоящему оценивать вероятность успеха одной из команд. Не забывает Миллер и про психику своих потенциальных “подопечных”: он помогает разобраться в своих чувствах и в общей психологии при игре на ставках. “Последний экспресс” Алекса Керви и Дмитрия Факовского
Немного отвлечемся и снизим градус серьёзности. “Последний экспресс” - это художественное произведение, которое расскажет вам о жизни человека, который большую часть своей жизни посвящает букмекерским конторам. Деньги заканчиваются и настает пора “последнего экспресса” - попытки отыграть всё проигранное одним решением.
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