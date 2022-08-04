Стать партнером Esperio! Развивайте бизнес с международным брокером

Партнером онлайн-брокера Esperio может стать любой человек или компания, заключив соответствующее соглашение. В эксклюзивном материале для lada.kz, подробно рассказываем, как увеличить прибыль от участия в партнерской программе и в чем состоят базовые принципы каждого партнера Esperio.
Партнерская программа брокера была запущена в 2013 году сначала в формате B2B, позже – как B2C. С первых дней базовыми условиями взаимодействия в рамках партнерской программы стали: регулярное начисление вознаграждений (за каждого клиента, а также за каждую сделку, независимо от её длительности и размера), отсутствие жестких требований к количеству клиентов, привлеченных партнером, гибкая система выплаты вознаграждений.
Тогда же были приняты два варианта взаимодействия между брокером и партнером: Introducing Broker (IB) и CPA-партнер
. Подробнее о них расскажем дальше.
Как зарегистрироваться партнером Esperio
Процесс регистрации в качестве партнера Esperio изначально был максимально упрощен. Например, верификация данных партнера, указанных при регистрации, не является обязательной (партнер может в любое время пройти ее добровольно).
Брокер исходит из того, что добросовестный партнер сам заинтересован в предоставлении достоверной информации о себе. Следуя своей политике AML и в случае сомнения в подлинности предоставленных документов, брокер оставляет за собой право обращаться в правоохранительные органы страны-эмитента для проверки их подлинности.
Регистрация в качестве партнера Esperio означает принятие всех условий партнерского соглашения. После успешной регистрации каждый партнер Esperio получает:
• партнерский счет,
• промокод партнера (Agent ID),
• реферальную ссылку и рекламные материалы для привлечения клиентов,
• доступ к партнерским сервисам в личном кабинете.
Как получать выгоду от партнерства
Ключевым условием получения выгоды от участия в партнёрской программе Esperio является привлечение клиентов. Таким привлеченным клиентом будет любой человек, выполнивший одно из следующих действий:
• при открытии торгового счета в Esperio он указал промокод, полученный у партнера;
• клиент пришел на сайт брокера по специальной партнерской ссылке;
• партнер зарегистрировал клиента через свой кабинет.
Чтобы привлекать новых клиентов, партнер брокера имеет ряд особых прав. В частности, он может заключать договора на брокерское обслуживание и открывать торговые счета, информировать аудиторию о возможностях брокера, используя рекламные материалы, а также оповещать их об изменениях в работе брокера, об акциях и новостях Esperio и многое другое.
Важно, что оценивать эффективность привлечения каждый партнер может самостоятельно с помощью аналитических инструментов в личном кабинете: ему предоставляется доступ к статистике и специальным партнерским меткам.
Опыт показывает, что партнеры достаточно компетентные в услугах брокера и погруженные в тему торговли на финансовых рынках, чаще оказывались более успешными в плане привлечения.
Вместе с тем, в Esperio знают немало случаев, когда замечательных результатов в программе добивались партнеры, начинавшие привлечение, что называется, с колес, без раскачки, не обладая достаточными знаниями и оперативно добирая их уже имея статус партнера.
Из чего складывается вознаграждение
Эффективность деятельности партнера по привлечению новых клиентов четко определяется по финансовым показателям: чем больше вознаграждение партнера за привлечение, тем выше его эффективность.
Учет всех операций привлеченных клиентов брокер Esperio выполняет с помощью автоматизированных систем. Это позволяет непредвзято и быстро определять размер вознаграждения, а также своевременно и без промедления осуществлять все расчеты с партнерами.
В качестве площадки для привлечения партнеры могут использовать собственные сайты, информирующие о финансовых рынках, о возможностях различных способов инвестирования, о брокерских услугах и т.д.
Вознаграждение партнеру может выплачиваться ежедневно или ежемесячно, в зависимости от типа программы (Introducing Broker или CPA-партнер). Выбор того или иного типа партнерской программы зависит от целей и возможностей самого партнера.
Если вы располагаете широкой сетью бизнес-контактов, заинтересованных в доходах от инвестиций в такие активы, как акции, ETF, биржевые индексы и подобные, то вы способны реализовать себя как Introducing Broker (представляющий брокер).
За каждого привлеченного клиента вы сможете ежедневно и в любое время получать до 30% от спреда торговых операций каждого своего клиента. Величина вашего вознаграждения будет зависеть только от умения привлекать клиентов и помогать им зарабатывать на сделках как можно больше. Более того, своим IB-партнерам брокер Esperio готов предложить персональные условия сотрудничества.
Базой для расчета вознаграждения CPA-партнера являются такие действия клиента, как открытие и / или пополнение торгового счета, регистрация в личном кабинете, открытие сделки, верификация клиента и т.д.
Обратите внимание, что в своей CPA-модели Esperio учитывает регистрацию каждого нового клиента, предоставившего свои контактные данные для взаимодействия с компанией, а также проценты от спреда торговых операций каждого привлеченного клиента. Сумма вознаграждения CPA-партнера может достигать $500 в день за клиента.
Подробнее узнать о структуре комиссионного вознаграждения, а также рассчитать его размер с помощью калькулятора доходности можно на сайте брокера.
Глобальный брокер Esperio – универсальное решение для тех, кто любит зарабатывать онлайн. У Esperio есть сотни инструментов для инвестиций на финансовом рынке. Каждый актив имеет уникальные возможности: криптовалюты и валютные пары, драгоценные металлы и сырьевые товары, акции перспективных компаний и ведущие биржевые индексы.На правах рекламы