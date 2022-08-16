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Новые триммеры GREENWORKS GD82BCB и GD82LT: не имеют аналогов на российском рынке, отличаются большой мощностью при малом весе

Просмотров:168 Опубликовано: Сегодня, 11:18
Новые триммеры GREENWORKS GD82BCB и GD82LT: не имеют аналогов на российском рынке, отличаются большой мощностью при малом весе
Триммеры GREENWORKS
В эффективных высокоскоростных триммерах устанавливаются тяжёлые мощные двигатели. Независимо от расположения мотора (вверху или внизу штанги), инструмент далеко не всегда имеет оптимальный баланс. И в таком случае работать с ним крайне сложно. В результате опасным «побочным эффектом» при уходе за садом могут стать боли в пояснице, суставах и даже сорванная спина.

Компания GREENWORKS предложила своё уникальное решение проблемы. Новые триммеры GD82BCB и GD82LT из серии 82V оснащены мощными бесщеточными электродвигателями, которые могут похвастаться особенно компактными габаритами и небольшим весом. Подобного решения больше нет ни у одного производителя садовой техники! Комфортной балансировке также способствует аккумуляторный блок, расположенный вверху инструмента, он «работает» противовесом к двигателю, установленному на другом конце штанги.

Так как двигатели расположены внизу, в конструкции новых триммеров отсутствует стальной вал. Это даёт ещё одно, ощутимое преимущество в весе по сравнению с моделями конкурентов. GD82BCB и GD82LT предельно легки и удобны в работе.

Новые триммеры GREENWORKS GD82BCB и GD82LT: не имеют аналогов на российском рынке, отличаются большой мощностью при малом весе


Стоит отметить, что двигатель DigiPro надёжнее и эффективнее обычного щеточного. Он экологичен и по мощности сравним с двигателем внутреннего сгорания. КПД при этом достигает 90%! А уровень шума, издаваемый им, значительно снижен. Наконец, самое главное — он практически не требует обслуживания.
Новые триммеры GD82BCB и GD82LT питаются от аккумулятора 5А. Одного заряда хватает в среднем на 30-60 минут кошения. Специальная система охлаждения батареи в разы увеличивает рабочий ресурс триммера (за принудительную продувку отвечает встроенный вентилятор).

Новинки Greenworks отличаются между собой рукоятками. Так, триммер GD82LT имеет компактную D-образную, у GD82BCB – рукоятка велосипедного типа с возможностью регулировки.

Новые триммеры GREENWORKS GD82BCB и GD82LT: не имеют аналогов на российском рынке, отличаются большой мощностью при малом весе


Режущим элементом в модели GD82LT является катушка с гибкой пластиковой леской толщиной 2,4 мм. Система управления представляет собой кнопки запуска/остановки с предохранителем и переключения скоростей. Ширина скашивания – 40 см, весит новинка 4,25 кг.

Модель GD82BCB оснащена леской (толщиной 2 мм) и трехлопастным ножом. Управление осуществляется за счёт умной электронной системы. Широкий наплечный ремень с регулировкой положения триммера даёт пользователю возможность настраивать баланс инструмента под себя. Конструкция прибора обеспечивает плавную работу, без вибраций. Важно, что GD82BCB эффективен даже на низких скоростях. Ширина обработки составляет 41 см, вес модели – 6 кг.

Уникальные триммеры GD82BCB и GD82LT – это самые интересные новинки года в профессиональной серии 82V от GREENWORKS. В неё входит 20 различных инструментов (пилы, кусторезы, газонокосилки, шуруповерты, воздуходувы и др.). Удобно, что аккумуляторы, идущие в комплекте с триммерами, совместимы с любым устройством 82V.

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