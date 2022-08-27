Как работает фискализация онлайн-платежей

Особенности фискализации платежей через интернет

Преимущества онлайн-фискализации

Фискализация, которую осуществляют агрегаторы платежей выполняет две ключевые функции:• моментальную отправку чека клиенту на e-mail;• своевременную передачу сведений о выручке, требуемую контролирующими органами.Таким образом, платежные системы помогают бизнесу работать в законном поле и не нарушать права своих потребителей.Преимущества использования сервисов для оплаты через интернет не ограничиваются соблюдением установленных законов.Дело еще и в том, что покупатели лояльнее относятся к магазинам, работающим в правом поле. Такое ответственное отношение бизнеса вызывает доверие и уважение у клиентов.Установлено, что бизнес, использующий такие сервисы вызывают меньше подозрений у фискальных органов благодаря полной прозрачности, а, значит, уменьшаются и риски нежелательных проверок.Также платежные системы упрощают ведение товарного и бухгалтерского учета. Данные для сверки доступны круглосуточно, в любой момент можно зайти на сервис и уточнить детали вплоть до точного времени транзакций.При этом комиссия за услуги агрегаторов вполне сопоставима со стоимостью обслуживания терминала или кассового аппарата.Таким образом использование систем онлайн-платежей полностью оправдывает затраченные на них средства, повышает качество сервиса и лояльность аудитории. При этом агрегаторы онлайн-оплат защищают предпринимателей от излишних проверок, и связанных с ними стрессов.Среди казахстанских операторов можно выделить сервис Freedom Pay, предоставляющий среди множества других полезных опций и онлайн-фискализацию. Услуги сервиса отличаются актуальностью и высокой надежностью.Если вы уже являетесь клиентом сервиса, то для подключения функции фискализации обратитесь к своему менеджеру, он поможет вам настроить все оптимальным образом.