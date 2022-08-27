«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 27 Августа
+26...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 472.2 KZT
  • €1 = 472.29 KZT
  • 1 RUB = 7.86 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости компаний

Как работает фискализация онлайн-платежей

Просмотров:12 Опубликовано: Сегодня, 09:17
Как работает фискализация онлайн-платежей
Фискализация онлайн платежей
Владельцы интернет-магазинов хорошо знакомы с тем, какие трудности вызывает фискализация онлайн платежей. По регулирующему этот вопрос законодательству делать это необходимо, а технически – не так легко осуществить. Эту задачу полностью решают платежные агрегаторы, предоставляющие целый ряд необходимых решений для онлайн-продаж.

Особенности фискализации платежей через интернет



Фискализация, которую осуществляют агрегаторы платежей выполняет две ключевые функции:
• моментальную отправку чека клиенту на e-mail;
• своевременную передачу сведений о выручке, требуемую контролирующими органами.
Таким образом, платежные системы помогают бизнесу работать в законном поле и не нарушать права своих потребителей.

Преимущества онлайн-фискализации



Преимущества использования сервисов для оплаты через интернет не ограничиваются соблюдением установленных законов.
Дело еще и в том, что покупатели лояльнее относятся к магазинам, работающим в правом поле. Такое ответственное отношение бизнеса вызывает доверие и уважение у клиентов.
Установлено, что бизнес, использующий такие сервисы вызывают меньше подозрений у фискальных органов благодаря полной прозрачности, а, значит, уменьшаются и риски нежелательных проверок.

Также платежные системы упрощают ведение товарного и бухгалтерского учета. Данные для сверки доступны круглосуточно, в любой момент можно зайти на сервис и уточнить детали вплоть до точного времени транзакций.

При этом комиссия за услуги агрегаторов вполне сопоставима со стоимостью обслуживания терминала или кассового аппарата.

Таким образом использование систем онлайн-платежей полностью оправдывает затраченные на них средства, повышает качество сервиса и лояльность аудитории. При этом агрегаторы онлайн-оплат защищают предпринимателей от излишних проверок, и связанных с ними стрессов.

Среди казахстанских операторов можно выделить сервис Freedom Pay, предоставляющий среди множества других полезных опций и онлайн-фискализацию. Услуги сервиса отличаются актуальностью и высокой надежностью.
Если вы уже являетесь клиентом сервиса, то для подключения функции фискализации обратитесь к своему менеджеру, он поможет вам настроить все оптимальным образом.

На правах рекламы

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Комментарии закрыты

Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика