Делаем выбор: напольный или подвесной унитаз

При покупке унитаза мы чаще всего делаем выбор между подвесными и напольными моделями. Именно они являются наиболее популярными как среди пользователей, так и среди производителей, которые предлагают огромное количество модификаций и дизайнов сантехники. Нельзя дать однозначный ответ, какой из видов лучше, однако определить преимущества и недостатки каждого из них вполне возможно.
Особенности напольных унитазов
Если вы ищете напольный унитаз купить недорого
качественную модель можно в интернет-магазине Snabshop, который предложит хороший выбор моделей от лучших производителей. Такие унитазы являются классическим вариантом и устанавливаются во многих домах, где стены недостаточно прочны. К преимуществам сантехники данного типа относят:
• простая установка и минимальные требования по обслуживанию;
• быстрый демонтаж и возможность доступа к коммуникациям в случае необходимости ремонта;
• более широкий выбор в сравнении с подвесными изделиями;
• доступная стоимость.
Однако есть у таких моделей и минусы. К ним можно отнести большие габариты, что делает их эксплуатацию неудобной в туалетах с ограниченной квадратурой. Также вам придется потрудиться в процессе уборки в комнате, так как напольные модели не слишком удобны в плане мытья с тыльной стороны.
Особенности подвесных унитазов
Подвесные изделия считаются более современными и отличаются компактными размерами и привлекательным дизайном. Среди их преимуществ также стоит отметить:
• удобную уборку – вы легко протрете пол при помощи швабры;
• экономию пространства – плотное прилегание чаши к стене и скрытая установка бачка позволяют сэкономить до 15-20 см³;
• тихая работа – стена выступает своеобразным заслоном от шума набирающейся воды;
• удобная высота – вы сами выбираете, на какой высоте установить унитаз.
Из минусов стоит отметить сложность монтажа и ремонта такой сантехники. В некоторых случаях вам придется разбивать плитку, чтобы подобраться к коммуникациям. Также такие модели будут стоить дороже классических напольных вариантов. Как видите, каждая из моделей обладает весомыми преимуществами и определенными недостатками. Выбор за вами.На правах рекламы