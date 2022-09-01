Где лучше взять кредит под залог авто в Узбекистане: МФО, автоломбард или банк?

Столкнувшись с нехваткой денег, многие автовладельцы рассматривают вариант залогового займа. Кредит под залог машины предоставляют банки, автоломбарды и микрофинансовые организации (МФО), в том числе PulMan. Чтобы выбрать оптимальный вариант решения материальных вопросов, нужно сравнить основные условия в разных организациях.

Автоломбарды

Заемщиков привлекает возможность получения быстрого кредита в ломбарде, но не все так просто. Данные организации обычно требуют оставить автомобиль на своей стоянке — до полного расчета по кредитному договору.

Это значит, что вам придется отказаться от привычного комфорта, пока вы не выплатите кредитору полную сумму. Не все компании благонадежны. Вы не можете быть уверены в том, что машину хранят в надлежащих условиях и ею никто не пользуется.

В среднем, ломбарды дают займы до 60-80% от оценочной стоимости транспорта. Дополнительно взимаются проценты за пользование кредитными средствами — в районе 5-7% в зависимости от организации. Стандартный срок кредитования — до 1 года.

Банки

Многие автовладельцы больше доверяют банкам, но они предъявляют достаточно строгие условия к:

машине — как правило, принимаются только свежие легковые авто (не старше 7 лет), не все банки кредитуют под залог грузового транспорта и минивэнов;



самому заемщику — даже если требуется небольшая сумма денег, нужно доказать свою платежеспособность, предоставив справку с официального места работы, часто — подтвердив трудовой стаж;



дополнительным нюансам — например, вас могут попросить найти поручителей.

Кредитная ставка банка зависит от конкретной организации, среднее значение — около 20%. Если деньги нужны в срочном порядке, обращение в банк — не самое удачное решение. Прежде чем получить займ, нужно дождаться заключения кредитного комитета. Ожидание может растянуться на неделю. Расходы на оценку автомашины ложатся на плечи заемщика.

Микрофинансовая организация PulMan

Если хочется получить приличную сумму и продолжать пользоваться транспортным средством, стоит выбрать лицензированную МФО.

В компании PulMan действуют адекватные условия сотрудничества:

Лояльные требования к авто и клиенту . Можно заложить машину не старше 2000 г. на узбекских номерах: легковую, грузовую (не более 7,5 тонн), минивэн (с количеством посадочных мест — до 6). МФО сотрудничает с трудоустроенными лицами от 21 года до наступления пенсионного возраста. Искать поручителей и тревожить близких — не нужно.

. Можно заложить машину не старше 2000 г. на узбекских номерах: легковую, грузовую (не более 7,5 тонн), минивэн (с количеством посадочных мест — до 6). МФО сотрудничает с трудоустроенными лицами от 21 года до наступления пенсионного возраста. Искать поручителей и тревожить близких — не нужно.

Удобная схема работы и быстрое решение . Запрашивать кредитование под залог можно онлайн (на сайте) — для предварительного расчета — или сразу в ближайшем филиале компании. В зависимости от предпочтений вы получаете средства наличными или на карту любого банка. Есть шансы забрать нужную сумму в тот же день, когда вы подали заявку.

. Запрашивать кредитование под залог можно онлайн (на сайте) — для предварительного расчета — или сразу в ближайшем филиале компании. В зависимости от предпочтений вы получаете средства наличными или на карту любого банка. Есть шансы забрать нужную сумму в тот же день, когда вы подали заявку.

Выплата — до 70% от экспертной оценки транспорта. Заем может варьироваться от 5 до 50 миллионов сум.



Микрофинансовые организации, в частности PulMan, предпочитают люди, которые ценят свое время и комфорт. При подаче заявки можно выбрать оптимальный срок кредитования — от 3 до 36 месяцев.