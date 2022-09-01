Где лучше взять кредит под залог авто в Узбекистане: МФО, автоломбард или банк?

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Столкнувшись с нехваткой денег, многие автовладельцы рассматривают вариант залогового займа. Кредит под залог машины предоставляют банки, автоломбарды и микрофинансовые организации (МФО), в том числе PulMan. Чтобы выбрать оптимальный вариант решения материальных вопросов, нужно сравнить основные условия в разных организациях.
Заемщиков привлекает возможность получения быстрого кредита в ломбарде, но не все так просто. Данные организации обычно требуют оставить автомобиль на своей стоянке — до полного расчета по кредитному договору.
Это значит, что вам придется отказаться от привычного комфорта, пока вы не выплатите кредитору полную сумму. Не все компании благонадежны. Вы не можете быть уверены в том, что машину хранят в надлежащих условиях и ею никто не пользуется.
В среднем, ломбарды дают займы до 60-80% от оценочной стоимости транспорта. Дополнительно взимаются проценты за пользование кредитными средствами — в районе 5-7% в зависимости от организации. Стандартный срок кредитования — до 1 года.
Многие автовладельцы больше доверяют банкам, но они предъявляют достаточно строгие условия к:
Кредитная ставка банка зависит от конкретной организации, среднее значение — около 20%. Если деньги нужны в срочном порядке, обращение в банк — не самое удачное решение. Прежде чем получить займ, нужно дождаться заключения кредитного комитета. Ожидание может растянуться на неделю. Расходы на оценку автомашины ложатся на плечи заемщика.
Если хочется получить приличную сумму и продолжать пользоваться транспортным средством, стоит выбрать лицензированную МФО.
В компании PulMan действуют адекватные условия сотрудничества:
Микрофинансовые организации, в частности PulMan, предпочитают люди, которые ценят свое время и комфорт. При подаче заявки можно выбрать оптимальный срок кредитования — от 3 до 36 месяцев.
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