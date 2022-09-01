Как рассчитать стоимость металлочерепицы?

Перед заказом металлочерепицы потенциальный покупатель интересуется стоимостью. Характеристики, размеры, цвет второстепенны. Этот доступный большинству потребителей материал легко укладывается, поэтому не предполагает особых расходов на монтаж. Металлочерепица в Алматы на сайте STYNERGY.KZ проста в уходе, устойчива к влаге, ультрафиолету, коррозии. Не теряет характеристики с годами, не деформируется, не выгорает на солнце. Благодаря этим преимуществам покрытие быстро покупается.

Цена зависит от нескольких факторов. Перед покупкой необходимо рассчитать нужное количество металлочерепицы. Это делается вручную или через специальные программы. В первую очередь на стоимость покрытия для крыши влияет качество материала. Производители используют тонкие, но прочные листы оцинкованной стали. Если цена намного ниже рыночной, скорее всего, плотность металлочерепицы низкая.

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Как провести расчет вручную?

На листе подсчитать количество материала и определить цену проще. Так, учитывается нестандартная планировка, прочие параметры, не предусмотренные калькуляторами. Самостоятельный расчет металлочерепицы состоит из таких этапов:

измерение ширины, длины ската. Другими словами, это расстояние между карнизом и коньком;



определение размера свеса. Так называется выступающая за пределы карнизы часть крыши;



перехлест.

Длину ската нужно прибавить к свесу, а потом разделить на длину взятого листа, чтобы определить количество материала по длине. Таким же способом вычитывается ширина — в новой формуле ее прибавляют к свесу, а потом на нее делят. Нужно прибавить две полученные цифры и станет понятно итоговое количество.

Важно! Имеет значение не только расход листов. При монтаже кровли понадобятся дополнительные материалы, крепежные элементы. Это ендовы, ветровые планки, соединения, коньки. Важно определить, сколько деталей понадобится на 1м2. Понадобится простая формула. Длина крепежа по прайсу делится на фактическую, результат округляется в большую сторону.

От чего зависит стоимость?

Подробный прайс-лист металлочерепицы доступен на STYNERGY.KZ. Это интернет-магазин в Казахстане, где продается материал разных размеров и расцветок — доступно больше десяти по шкале RAL. Декоративные характеристики тоже влияют на стоимость. Она зависит от оттенка, формы волны, текстуры поверхности.

Важный параметр металлочерепицы — класс оцинковки. Это специальный защитный слой, оберегающий от пагубного воздействия влаги и коррозии. Стоит уточнить этот параметр, прежде чем купить металлочерепицу. Такой материал подходит для дождливых регионов. Насыщенные цвета покрытия с высокой степенью защиты не выгорят и не утратят своей привлекательности из-за проливных дождей.