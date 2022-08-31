Партнёры ESPERIO покоряют мир

С начала 2022 года наблюдается новый всплеск популярности партнерских программ брокера Esperio. Особенно тренд заметен в Мексике, Италии, Малайзии, Тайланде, Вьетнаме и Камбодже. Анализируем причины популярности Esperio и рассматриваем ключевые аспекты взаимодействия с брокером.
Партнеры Esperio: история и современность
Идея создания сети Esperio родилась в 2012 году. Однако реализация проекта потребовала времени. Первые программы появились в 2013, и были связаны со стартом продаж в Юго-Восточной Азии. Уже тогда партнеры активно продвигали бренд в оффлайне, проводя мероприятия в крупнейших городах Малайзии, Вьетнама и Тайланда.
Экономически активное население этих стран традиционно интересуется инвестиционными возможностями финансового рынка, и готово рассматривать различные форматы взаимодействия, каковым является участие в партнерской программе. Неслучайно, что статистика в первые годы работы сетей внушала большие надежды менеджменту.
С 2014 совместно с партнерами в Азии Esperio запускает несколько обучающих курсов по трейдингу. Возможность пройти подготовку у опытных специалистов стала дополнительным стимулом для новичков. Параллельно внедряются программы лояльности, организуются первые специальные акции.
Эти и другие шаги дали ожидаемый результат: к 2019 году партнеры Esperio укрепились на рынках Азии, а руководство брокера задумалось о выходе на рынки Европы и Центральной Америки.
Пандемия COVID-19 заставила скорректировать планы. В течение 2020-2021 гг. положительная динамика развития партнерской сети серьезно пострадала. Хотя партнеры сохранили и даже увеличили активность в онлайне, введение жесткого карантина во многих странах и запрет на проведение оффлайн-мероприятий привели к заметному спаду.
К концу 2021 года постепенное снятие ограничений привело к смене тренда. По официальной статистике компании, уже к началу текущего года общее число партнерских сетей Esperio в мире достигло 127.
В течение I кв. 2022 года количество уровней в одной партнерской сети увеличилось до 20. Доля новых партнеров в общей массе по итогам первого полугодия 2022 выросла до 25%. Средний размер выплат вернулся к допандемийным значениям и составил $10 000 на одного партнера в месяц. Доля партнеров, работающих с брокером Esperio больше 5 лет, на 2022 год составляет 49%.
Отзывы партнеров
Мухаммад Бакар (Малайзия): «Работаю с брокером уже полтора года, сначала как представляющий брокер, теперь – по многоуровневой схеме. В моей сети около 35 человек и 4 уровня. Зарабатывают все в соответствии с правилами. Вознаграждение брокер по запросу зачисляет моментально. Если какие-то вопросы возникают, всегда могу обратиться в поддержку, там все популярно объяснят».
Тватчай Ситсахад (Тайланд): «Долгое время работал риелтором. В кризис фирма закрылась. Начал искать другие варианты. В конце прошлого года знакомые посоветовали стать партнером Esperio. Арендовал помещение, провожу занятия для потенциальных клиентов, рассказываю о финансовом рынке. Пригласил знакомого трейдера как эксперта по обучению. Вдвоем выстраиваем свою сеть. В месяц около $7000 выходит».
Как разобраться в партнерке Esperio
Любая партнерская программа онлайн-брокера Esperio
это, прежде всего, возможность для предприимчивого и активного человека диверсифицировать источники дохода и увеличить прибыль, зарабатывая на привлечении новых клиентов, готовых инвестировать в финансовые рынки.
Стать партнером может любой совершеннолетний человек. Процедура регистрации партнером полностью дистанционная и проводится в личном кабинете через сайт брокера. После успешной регистрации партнер получает:
• партнерский счет,
• промокод партнера (Agent ID),
• реферальную ссылку и рекламные материалы для привлечения клиентов,
• доступ к партнерским сервисам в личном кабинете.
Ключевым условием получения выгоды от участия в партнёрской программе Esperio является привлечение клиентов.
Типы партнерских программ Специалисты Esperio
внимательно отслеживают тенденции на рынке партнерских программ. Брокер оперативно актуализирует свои предложения, действуя проактивно.
В период с 2013 по 2020 год были разработаны и внедрены, например, такие программы, как CPA-партнер и Представляющий брокер. В 2022 году компания вышла с предложением по многоуровневой партнерской программе.
CPA-модель в Esperio является гибридной. Она учитывает не только действия привлеченного клиента, но и проценты от спреда торговых операций, выполняемых клиентом. При такой схеме партнер может зарабатывать около $500 за каждого клиента.
Представляющий брокер может ежедневно получать до 30% от спреда торговых операций клиента. Выплаты комиссионных осуществляются каждое воскресение после подсчета недельных торговых операций и вычета всех комиссий. Таким образом уровень дохода Представляющего партнера Esperio зависит только от его умения привлекать успешных клиентов, рассказывая им о брокере, его услугах и предложениях.
Многоуровневая партнерская программа или Multilevel Affiliate Partnership предполагает выстраивание сети таким образом, что привлеченные клиенты партнера в свою очередь также могут создавать свои сети, привлекая в них новых клиентов, многократно увеличивая охват потенциальной аудитории брокера.На правах рекламы