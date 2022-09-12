Развитие сотрудников во Freedom Finance

Преимущества, которые предоставляет компания сотрудникам, включает выгодные условия работы, гибкий график, бонусы, наличие медицинской страховки и другие.
Компания «Фридом Финанс» ориентирована на организацию рабочего времени персонала с максимально эффективной отдачей и заинтересована в его полноценном отдыхе в свободное от работы время. Также она обеспечивает организацию корпоративных праздников и поддерживает участие работников в различных соревнованиях и внешних мероприятиях.
Для социальной защиты сотрудников предусмотрена система оплаты труда и поощрений, урегулированная правилами о порядке и условиях оплаты труда и премирования, отпуске и предоставлении льгот работникам «Фридом Финанс». Это способствует привлечению высококвалифицированных кадров, заинтересованности в достижении лучших показателей работы и повышении доходов и прибыли компании. Сотрудникам доступны премиальное вознаграждение за особые заслуги перед компанией или выдающиеся достижения, направление на повышение квалификации и т.д.
Компания «Фридом Финанс» имеет значительное преимущество на рынке труда благодаря тому, что морально поощряет сотрудников, практикует их награждение почетными грамотами, знаками отличия, благодарностями, обнародование информации о достигнутых успехах через корпоративные средства массовой информации.
Отдельный показатель преимуществ работы в компании «Фридом Финанс» - отзывы сотрудников
, многие из которых работают в компании не один год и успешно строят карьеру.
Развитие и повышение квалификации сотрудников
Freedom Finance создает необходимые условия для проявления инициативы работников, направленной на самореализацию и развитие, обеспечивает как вертикальные, так и горизонтальные перемещения и привлекает персонал к участию в проектах, рабочих группах, внутренних конкурсах, конференциях и других коллективных мероприятиях.
Компания проводит политику привлечения талантливой молодежи к практике и работе для воспитания собственных профессиональных кадров.
Немалое внимание «Фридом Финанс» уделяет обучению персонала — это целый блок мероприятий, проводимых компанией, направленный на развитие и мониторинг уровня знаний и навыков работников. Он направлен на оптимальное использование человеческих ресурсов для реализации стратегии.
Система обучения и развития персонала строится на основе целесообразности и целенаправленности учебы. Компания осуществляет инвестиции в обучение и развитие сотрудников при условии его результативности и практической направленности на достижение профессиональных целей.
Профессиональным развитием в компании занимается департамент образовательных проектов.
Два успешных кейса развития сотрудников в инвестировании во Freedom Finance: конкретные цифры, примеры инвестиций
Гульнура Нурмуханбетова,
менеджер по работе с клиентами:
«Мой путь инвестирования на фондовом рынке начался со знакомства с нашей компанией, а трудовой путь во «Фридом Финанс» я начала в 2019 году. И, конечно же, за неимением опыта в инвестировании, делала это на казахстанской бирже аккуратно. «Поглощала» очень много теории, также ежедневно читала обзоры КASE, которые направляли наши аналитики. За это им отдельное спасибо! Начинающему инвестору формат ежедневного обзора на КASE, предоставляемый нашими аналитиками, очень помогает, так как информация преподносится доступным языком. Также он является хорошим ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Конечно, особенностью котировок бумаг на КASE является низкая волатильность, по сравнению с американским рынком. Но при всем этом я пыталась более-менее активно торговать. То есть бумаги я обычно покупала со сроком на несколько дней. В основном торговала такими акциями, как US_BAC_.KZ, GB_KZMS.KZ. На тот момент считала, что эти акции наиболее волатильные.
Стоит отметить, что самым удачным инвестированием для меня стала покупка акций US_FRHC.KZ. Данные бумаги были куплены в период с октября по декабрь 2020 года. Затем проданы в марте 2021 года с доходностью 49,5%.
Исходя из этого, сделала вывод, что для инвесторов без опыта хорошим вариантом станет именно торговля на казахстанской бирже, чтобы с минимальными рисками «прощупать», что такое инвестирование на фондовом рынке.
На сегодняшний день, с учетом полученного опыта и знаний за более чем 3 года работы в нашей компании, я более активно торгую на американской бирже, где, конечно же, риски выше, но и доходность больше».
Юлия Гамзаева,
старший менеджер по работе с клиентами:
«Сложившаяся геополитическая напряженность в мире, низкий уровень запасов газа в Европе (впервые резервы сократились сильнее, чем за 5 лет), возможное эмбарго на экспорт Российского газа — все это стало оказывать поддержку котировкам голубого топлива.
Проанализировав все обзоры и новости по данной теме, я решилась на покупку акций BOIL в феврале по цене $35 за акцию. Первый мой доход от данных акций составил 30%. Затем я вновь открыла позицию по BOIL и заработала уже более 50%.
Да, рынок переживает сложное время, но иногда нужно не бояться и принимать решения даже в такое турбулентное время. Главное – понять, какая ваша стратегия и для чего вам это нужно».На правах рекламы