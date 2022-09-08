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АО «МРЭК» активно проводит модернизацию своих энергетических объектов

Просмотров:162 Опубликовано: Сегодня, 12:05
АО «МРЭК» активно проводит модернизацию своих энергетических объектов
АО «МРЭК»
7 сентября 2022 года состоялся пресс-тур по объектам инвестиционных программ АО «Мангистауская региональная электросетевая компания».

В мероприятии приняли участие руководство департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Мангистауской области, представители управления энергетики и ЖКХ Мангистауской области, а также СМИ.

В ходе пресс-тура энергетики АО «МРЭК» рассказали о реализации инвестиционной программы и исполнении тарифной сметы за 2021 год и за первое полугодие 2022 года.

На сегодняшний день Мангистауская область является активно развивающимся регионом: вводятся в эксплуатацию жилые комплексы, социальные объекты, коммерческие здания, растет количество субъектов малого и среднего бизнеса. С развитием туристического хаба на побережье Каспийского моря энергопотребление в регионе значительно растет.

Учитывая устойчивую тенденцию увеличения потребности в электроэнергии, АО «МРЭК» на системной основе наращивает свои энергомощности. Каждый год АО «МРЭК» ведёт строительство и активную модернизацию своих энергетических объектов. Работы по повышению надежности оборудования проводятся в рамках утверждённой инвестиционной программы.

В 2021 году АО «МРЭК» инвестировало более 4 млрд тенге в модернизацию подстанций и оборудования для обеспечения достаточной пропускной способности электросетей, надежного электроснабжения потребителей и снижения уровня нормативных потерь. Модернизация позволила значительно улучшить качество энергоснабжения потребителей.

АО «МРЭК» активно проводит модернизацию своих энергетических объектов


АО «МРЭК» активно проводит модернизацию своих энергетических объектов


В рамках ремонтной программы энергетики АО «МРЭК» отремонтировали 551 километр воздушных линий, 11 силовых трансформаторов напряжением 35 кВ и выше, а также провели работы по капитальному ремонту 43 комплектных трансформаторных подстанций 6/10 кВ. Помимо основного оборудования, энергетики отремонтировали производственные здания и сооружения.

В рамках инвестиционной программы АО «МРЭК» завершило строительство новой подстанции «Южная» ПС-110/10 кВ с трансформаторами 2х25 МВА в районе «Тёплого пляжа» города Актау. Для введения в эксплуатацию подстанции была построена новая воздушная линия 110 кВ протяженностью 6 км. Также в 2021 году энергетики АО «МРЭК» завершили строительство двухцепной воздушной линии электропередачи (ЛЭП-10 кВ) протяженностью 10,3 км в районе «Теплого пляжа». В ходе работ смонтировано 256 опор. Для безопасности птиц на воздушных линиях установлены современные защитные устройства.

АО «МРЭК» активно проводит модернизацию своих энергетических объектов


АО «МРЭК» активно проводит модернизацию своих энергетических объектов


В 2021 году специалисты АО «МРЭК» выполнили следующие работы:
- произвели модернизацию системы водяного пожаротушения на двух автотрансформаторах подстанции ПС-220/110/10 кВ «Узень»;
- внедрили систему АСКУЭ на подстанциях «1Г», «2Г, «3Г», «Прибрежная», «ПС-4», «Н-2», «Куюлус», «РМЗ», «База отдыха»;
- внедрили систему SCADA на подстанции ПС-220/110/10кВ «Узень».

Также в 2021 году началась модернизация оборудования закрытых распределительных устройств (ЗРУ-10 кВ) на подстанциях ПС 110/10 кВ «ГПП-2Г» в городе Актау и ГПП-35/10 кВ «Шетпе» в селе Шетпе. Завершение данных работ запланировано в 2022 году.

АО «МРЭК» активно проводит модернизацию своих энергетических объектов


АО «МРЭК» активно проводит модернизацию своих энергетических объектов


В 2021 году по сетям АО «МРЭК» было передано 77,34 МВт мощности на электроснабжение потребителей, из них:

- 73,6 МВт выданы технические условия на электроснабжение вновь подключаемых потребителей в количестве 246 шт.;
- 3,74 МВт согласованы отпуском дополнительной мощности для 63 субпотребителей.

За первое полугодие 2022 года фактическое освоение инвестиционной программы составило 388 млн тенге при плане 481 млн тенге, или 81%.

На сегодняшний день успешно завершена реализация следующих проектов:
- реконструкция релейной защиты и автоматики (РЗА) на подстанции ПС 220/110/10 кВ «Узень»;
- строительство ремонтных боксов для службы механизации и транспорта АО «МРЭК»;
- строительство ЛЭП-10 кВ протяжённостью 10,5 км в районе «Теплого пляжа»;
- строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 35/10 кВ «КТЖ» до ВЛ-10 кВ яч. 113 ПС-110/10-10 «Курык» 1х7 км.

За первое полугодие 2022 года по сетям АО «МРЭК» было передано 51,56 МВт мощности на электроснабжение потребителей, из них:

- 51,56 МВт выданы технические условия на электроснабжение вновь подключаемых потребителей в количестве 139 шт.;
- 4,8 МВт согласованы отпуском дополнительной мощности для 23 субпотребителей.

АО «МРЭК» активно проводит модернизацию своих энергетических объектов


АО «МРЭК» активно проводит модернизацию своих энергетических объектов


В завершение мероприятия участники встречи посетили объект в районе «Тёплого пляжа» Актау - новую подстанцию «Южная» ПС-110/10 кВ с трансформаторами 2х25 МВА. Строительство подстанции «Южная» проводилось в целях развития туризма Мангистауской области и в рамках подписанного меморандума между АО «МРЭК» и областным акиматом.

АО «МРЭК» активно проводит модернизацию своих энергетических объектов


АО «МРЭК» активно проводит модернизацию своих энергетических объектов


АО «МРЭК» активно проводит модернизацию своих энергетических объектов


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