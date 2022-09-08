АО «МРЭК» активно проводит модернизацию своих энергетических объектов

В мероприятии приняли участие руководство департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Мангистауской области, представители управления энергетики и ЖКХ Мангистауской области, а также СМИ.В ходе пресс-тура энергетики АО «МРЭК» рассказали о реализации инвестиционной программы и исполнении тарифной сметы за 2021 год и за первое полугодие 2022 года.На сегодняшний день Мангистауская область является активно развивающимся регионом: вводятся в эксплуатацию жилые комплексы, социальные объекты, коммерческие здания, растет количество субъектов малого и среднего бизнеса. С развитием туристического хаба на побережье Каспийского моря энергопотребление в регионе значительно растет.Учитывая устойчивую тенденцию увеличения потребности в электроэнергии, АО «МРЭК» на системной основе наращивает свои энергомощности. Каждый год АО «МРЭК» ведёт строительство и активную модернизацию своих энергетических объектов. Работы по повышению надежности оборудования проводятся в рамках утверждённой инвестиционной программы.В 2021 году АО «МРЭК» инвестировало более 4 млрд тенге в модернизацию подстанций и оборудования для обеспечения достаточной пропускной способности электросетей, надежного электроснабжения потребителей и снижения уровня нормативных потерь. Модернизация позволила значительно улучшить качество энергоснабжения потребителей.В рамках ремонтной программы энергетики АО «МРЭК» отремонтировали 551 километр воздушных линий, 11 силовых трансформаторов напряжением 35 кВ и выше, а также провели работы по капитальному ремонту 43 комплектных трансформаторных подстанций 6/10 кВ. Помимо основного оборудования, энергетики отремонтировали производственные здания и сооружения.В рамках инвестиционной программы АО «МРЭК» завершило строительство новой подстанции «Южная» ПС-110/10 кВ с трансформаторами 2х25 МВА в районе «Тёплого пляжа» города Актау. Для введения в эксплуатацию подстанции была построена новая воздушная линия 110 кВ протяженностью 6 км. Также в 2021 году энергетики АО «МРЭК» завершили строительство двухцепной воздушной линии электропередачи (ЛЭП-10 кВ) протяженностью 10,3 км в районе «Теплого пляжа». В ходе работ смонтировано 256 опор. Для безопасности птиц на воздушных линиях установлены современные защитные устройства.В 2021 году специалисты АО «МРЭК» выполнили следующие работы:- произвели модернизацию системы водяного пожаротушения на двух автотрансформаторах подстанции ПС-220/110/10 кВ «Узень»;- внедрили систему АСКУЭ на подстанциях «1Г», «2Г, «3Г», «Прибрежная», «ПС-4», «Н-2», «Куюлус», «РМЗ», «База отдыха»;- внедрили систему SCADA на подстанции ПС-220/110/10кВ «Узень».Также в 2021 году началась модернизация оборудования закрытых распределительных устройств (ЗРУ-10 кВ) на подстанциях ПС 110/10 кВ «ГПП-2Г» в городе Актау и ГПП-35/10 кВ «Шетпе» в селе Шетпе. Завершение данных работ запланировано в 2022 году.В 2021 году по сетям АО «МРЭК» было передано 77,34 МВт мощности на электроснабжение потребителей, из них:- 73,6 МВт выданы технические условия на электроснабжение вновь подключаемых потребителей в количестве 246 шт.;- 3,74 МВт согласованы отпуском дополнительной мощности для 63 субпотребителей.За первое полугодие 2022 года фактическое освоение инвестиционной программы составило 388 млн тенге при плане 481 млн тенге, или 81%.На сегодняшний день успешно завершена реализация следующих проектов:- реконструкция релейной защиты и автоматики (РЗА) на подстанции ПС 220/110/10 кВ «Узень»;- строительство ремонтных боксов для службы механизации и транспорта АО «МРЭК»;- строительство ЛЭП-10 кВ протяжённостью 10,5 км в районе «Теплого пляжа»;- строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 35/10 кВ «КТЖ» до ВЛ-10 кВ яч. 113 ПС-110/10-10 «Курык» 1х7 км.За первое полугодие 2022 года по сетям АО «МРЭК» было передано 51,56 МВт мощности на электроснабжение потребителей, из них:- 51,56 МВт выданы технические условия на электроснабжение вновь подключаемых потребителей в количестве 139 шт.;- 4,8 МВт согласованы отпуском дополнительной мощности для 23 субпотребителей.В завершение мероприятия участники встречи посетили объект в районе «Тёплого пляжа» Актау - новую подстанцию «Южная» ПС-110/10 кВ с трансформаторами 2х25 МВА. Строительство подстанции «Южная» проводилось в целях развития туризма Мангистауской области и в рамках подписанного меморандума между АО «МРЭК» и областным акиматом.