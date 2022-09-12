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Общий анализ крови – задачи и особенности

Просмотров:298 Опубликовано: Сегодня, 18:32
Общий анализ крови – задачи и особенности
Лаборатория Invivo
Иногда разница значений, которые показывает общий анализ крови, может быть вызвана бытовыми причинами. На показатели ОАК влияют:

• активная физическая деятельность;
• прием пищи;
• курение;
• эмоциональное состояние;
• время пребывания на солнце.

Чаще всего колебания параметров не указывают на определенное заболевание, но демонстрируют состояние организма в целом.

Что такое ОАК и для чего его проводят



Общий анализ крови – это информативное исследование, которое помогает врачу провести первичную диагностику пациента, найти нарушения и наметить соответствующий курс лечения. С помощью ОАК проводят оценку уровня таких параметров:
• тромбоцитов;
• гемоглобина;
• эритроцитов;
• лейкоцитов.

Такой анализ дает понимание лейкоцитарной формулы и скорости оседания эритроцитов.

Также с помощью ОАК определяют характер возбудителей инфекции. В случае бактериальной инфекции увеличиваются показатели уровня нейтрофилов, а при вирусной – лимфоцитов.

Значения гемоглобина и эритроцитов выявляют, показывают степень анемии и помогают определить, почему она возникла.

Тромбоциты



Количество тромбоцитов прямо влияет на свертываемость. Его снижение указывает на вероятность возникновения кровоподтеков и открытых кровотечений. Повышение тромбоцитов предупреждает о риске тромбофлебитов и других сосудистых заболеваний, связанных с проходимостью сосудов.

СОЭ



Значение скорости оседания эритроцитов показывает время, необходимое для разделения крови на клетки и плазму. На этот параметр влияет состав белков в крови, который, в свою очередь, зависит от общего физиологического состояния организма и наличия патологий. Понимание уровня СОЭ в совокупности с другими показателями помогает врачу проводить эффективное лечение.

Способы забора биоматериала



Лаборатория Invivo проводит анализ крови из вен и капилляров. Венозный способ считается оптимальным материалом для ОАК, но в некоторых случаях рекомендован забор капиллярного материала. Показанием к этому может стать:
• склонность к тромбозам;
• лишний вес пациента;
• сложный доступ к венам;
• обширные поражения кожи.

Такой способ обычно применяют для забора биоматериала у маленьких детей.

Лаборатория Invivo проводит ОАК за один день. Результаты исследования клиенты могут забрать лично или получить на e-mail. Также «Инвиво» предоставляет услугу вызова медработника, что удобно для пожилых людей и тех, у кого есть малыши.

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