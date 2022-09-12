Общий анализ крови – задачи и особенности

Что такое ОАК и для чего его проводят

Тромбоциты

СОЭ

Способы забора биоматериала

• активная физическая деятельность;• прием пищи;• курение;• эмоциональное состояние;• время пребывания на солнце.Чаще всего колебания параметров не указывают на определенное заболевание, но демонстрируют состояние организма в целом.Общий анализ крови – это информативное исследование, которое помогает врачу провести первичную диагностику пациента, найти нарушения и наметить соответствующий курс лечения. С помощью ОАК проводят оценку уровня таких параметров:• тромбоцитов;• гемоглобина;• эритроцитов;• лейкоцитов.Такой анализ дает понимание лейкоцитарной формулы и скорости оседания эритроцитов.Также с помощью ОАК определяют характер возбудителей инфекции. В случае бактериальной инфекции увеличиваются показатели уровня нейтрофилов, а при вирусной – лимфоцитов.Значения гемоглобина и эритроцитов выявляют, показывают степень анемии и помогают определить, почему она возникла.Количество тромбоцитов прямо влияет на свертываемость. Его снижение указывает на вероятность возникновения кровоподтеков и открытых кровотечений. Повышение тромбоцитов предупреждает о риске тромбофлебитов и других сосудистых заболеваний, связанных с проходимостью сосудов.Значение скорости оседания эритроцитов показывает время, необходимое для разделения крови на клетки и плазму. На этот параметр влияет состав белков в крови, который, в свою очередь, зависит от общего физиологического состояния организма и наличия патологий. Понимание уровня СОЭ в совокупности с другими показателями помогает врачу проводить эффективное лечение.Лаборатория Invivo проводит анализ крови из вен и капилляров. Венозный способ считается оптимальным материалом для ОАК, но в некоторых случаях рекомендован забор капиллярного материала. Показанием к этому может стать:• склонность к тромбозам;• лишний вес пациента;• сложный доступ к венам;• обширные поражения кожи.Такой способ обычно применяют для забора биоматериала у маленьких детей.Лаборатория Invivo проводит ОАК за один день. Результаты исследования клиенты могут забрать лично или получить на e-mail. Также «Инвиво» предоставляет услугу вызова медработника, что удобно для пожилых людей и тех, у кого есть малыши.