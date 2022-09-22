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Борьба с курением: Казахстан никак не хочет перенимать международный опыт

Просмотров:9 Опубликовано: Сегодня, 09:19
Борьба с курением: Казахстан никак не хочет перенимать международный опыт
Саммит был организован SCOHRE
Казахстанский врач Гинтаутас Кентра, заместитель председателя ОЮЛ «Национальная ассоциация по снижению вреда факторов риска для здоровья человека – Денсаулық», выступил с устным докладом на 5-ом научном саммите под названием «Снижение вреда от табака: новые продукты, исследования и правила», который проходит в городе Афины (Греция) 21-22 сентября текущего года.

Международный саммит собрал 70 спикеров из 25 стран мира и более 300 участников, где были представлены новые продукты и результаты последних научных исследований в области курения. Также на саммите были обсуждены тема снижения вреда от табака и вопросы регуляции - участники рассказали о выработанных новых подходах в политике борьбы с курением через открытый и конструктивный диалог.

Борьба с курением: Казахстан никак не хочет перенимать международный опыт


В своем выступлении Гинтаутас Кентра осветил проблему неинфекционных заболеваний в мире и в Казахстане, и подробно остановился на деятельности ассоциации «Денсаулык» в борьбе с риск-факторами подобных заболеваний в стране путем повышения осведомленности населения.

Он также отметил, что мировой опыт борьбы с курением таких стран как Япония, Швеция, Англия наглядно доказывают успешность работы концепции снижения вреда в борьбе с курением, но власти Казахстана не проявляют должного внимания к внедрению принципов снижения вреда.

Борьба с курением: Казахстан никак не хочет перенимать международный опыт


«Снижение вреда («Harm reduction») — это направление на предоставление человеку права выбора между вредным для здоровья поведением и менее вредной альтернативой, когда он не может или не хочет полностью отказаться от вредных привычек и своего образа жизни. Такой подход основан на научной базе и направлен на позитивные изменения и праве выбора. В Казахстане 21,5% взрослого населения – это курящие, которые подвержены риску возникновения многих опасных заболеваний, связанных с курением, что является не только проблемой самих курящих, но и несёт дополнительную нагрузку и на систему здравоохранения. В связи с этим необходимо понимание со стороны государственных органов, что употребление никотина связано с сильной физической и психологической зависимостью, а использование современных принципов снижения вреда – является одним из механизмов предотвращения развития многих смертельных заболеваний», - заключил Гинтаутас Кентра.


В рамках комплексного подхода к снижению вреда от табака саммит охватил большинство вопросов от фундаментальной науки, эпидемиологии, токсикологии, клинической эффективности и долгосрочной безопасности до социальных, юридических и нормативных вопросов, этики и прав человека.

Саммит был организован SCOHRE — международной научной ассоциацией независимых экспертов по борьбе с курением и снижением вреда.

Борьба с курением: Казахстан никак не хочет перенимать международный опыт


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