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Брокер Esperio празднует 10-летие: подарки всем клиентам!

Просмотров:111 Опубликовано: Сегодня, 12:29
Брокер Esperio празднует 10-летие: подарки всем клиентам!
Глобальный брокер Esperio
Глобальный брокер Esperio в этом году отмечает 10-летие на рынке. В честь этой круглой даты компания приготовила для всех своих клиентов несколько подарков.

Всем клиентам – статус VIP



Уже с начала октября 2022 года все клиенты брокера Esperio во всех странах присутствия могут получить VIP-статус GOLD, который обычно присваивается только владельцам торговых счетов с суммой собственных средств от $100 000.

Напомним, что статус Esperio VIP GOLD открывает сразу несколько возможностей, недоступных обычным клиентам.

Во-первых, это Empower CashBack в размере до 13%, который предполагает частичное возмещение клиентам со статусом VIP их затрат по торговым позициям, закрытым в расчетный период (календарный месяц). Подробная информация об условиях Empower CashBack, включая пример расчета, размещена на официальном сайте Esperio.

Во-вторых, это личный финансовый консультант, оказывающий всестороннюю поддержку в режиме 24/7, исключая специально объявленные праздничные дни и банковские каникулы.

В-третьих, ежемесячные начисления на депозит в размере 3% от суммы средств на торговом счёте клиента на конец расчётного месяца за вычетом пополнений в течение расчетного месяца (при условии активной торговли и отсутствия выводов).

И наконец, компенсация отрицательных свопов в размере 20% (на торговый счет VIP-клиента с 1 по 5 число каждого месяца, следующего за расчетным).

Чтобы получить VIP-статус GOLD от брокера Esperio, можно выполнить одно из двух действий:
зарегистрировать личный кабинет в Esperio и внести любую сумму от 100 долларов США в период с 10 по 31 октября 2022 года (единовременно или частями);
• внести на уже имеющийся торговый счет Esperio любую сумму от 100 долларов США в период с 10 по 31 октября 2022 года (единовременно или частями).

VIP-статус присваивается бессрочно. Единственным основанием для его утраты, которое, впрочем, является общим для всех VIP-ов Esperio, является вывод средств со счета. Причем, если клиент восстанавливает сумму средств, соответствующую статусу VIP GOLD или превышающую её, то компания вновь возвращает ему утраченный статус.

Хедж-опционы на компенсацию рисков



И наконец, расскажем о специальной акции «Hedge Options. 10 Возможностей поддержки клиентов» c розыгрышем хедж-опционов на компенсацию рисков.
С 10 октября по 31 декабря 2022 года глобальный брокер Esperio в конце каждого месяца будет дарить своим клиентам хедж-опционы на сумму от $1000 до $5000. Опционы хеджирования можно будет использовать для компенсации рисков по сделкам.

Опционы будут разыгрываться ежемесячно, с октября по декабрь. Каждый клиент сможет принять участие во всех трех розыгрышах опционов хеджирования и получить максимальную сумму на свой торговый счет!

Брокер Esperio празднует 10-летие: подарки всем клиентам!


В розыгрыше участвуют только клиенты Esperio! Базовым условием является суммарное пополнение торгового счета на любую сумму от $5000 в период с 10 октября по 31 декабря 2022 года, а также подтверждение участия в акции в личном кабинете с последующим выполнением оборота в 10 лотов закрытого объема.
Победители акции смогут единоразово использовать свой хедж-опцион для компенсации отрицательных результатов по сделкам в течение 2 месяцев с момента получения опциона хеджирования.
Подробнее с условиями акции вы можете ознакомиться на странице «Hedge Options. 10 Возможностей поддержки клиентов» или в личном кабинете клиента Esperio.

Флешмоб #esperio10years



В течение сентября-октября 2022 года компания принимает от клиентов комплементы и поздравления в соцсетях, и отвечает им взаимностью и глубокой признательностью. Это история про социальное взаимодействие и единение: любой клиент может опубликовать у себя в Facebook, Instagram или Twitter праздничный пост с хэштегом #esperio10years, и Esperio сделает репост сообщения на своих официальных страницах.
Кроме того, можно записать видеопоздравление и отправить его в компанию, а брокер опубликует его на официальном канале Esperio в YouTube.

Брокер Esperio празднует 10-летие: подарки всем клиентам!


Глобальный брокер Esperio – это универсальное решение для тех, кто любит зарабатывать онлайн. У Esperio есть сотни инструментов для инвестиций на финансовом рынке. И каждый актив — это уникальные возможности: ETF и валютные пары, драгоценные металлы и сырьевые товары, акции перспективных компаний и ведущие фондовые индексы.

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