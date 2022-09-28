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В Казахстане общественные организации запустили кампанию по борьбе с контрафактной продукцией

Просмотров:175 Опубликовано: Сегодня, 09:52
В Казахстане общественные организации запустили кампанию по борьбе с контрафактной продукцией
Бахыт Туменова, глава ОЮЛ «Национальная Ассоциация по снижению вреда факторов риска для здоровья человека - «Денсаулык»
ОЮЛ «Национальная Ассоциация по снижению вреда факторов риска для здоровья человека - «Денсаулык» запустила общественно-коммуникационную кампанию, направленную на борьбу с контрафактными товарами.

Партнерами проекта выступили ОЮЛ «Ассоциация Лиги Потребителей Казахстана», BMF Analytics, Агентство Bisam.

В рамках проекта будет проводиться исследование и мониторинг по предотвращению оборота незаконной, контрафактной и нерегулируемой продукции, представляющих угрозу здоровью и безопасности казахстанцев, в 10 городах Казахстана.

По данным ОЮЛ «Ассоциация Лига Потребителей Казахстана» сбыт контрафактной продукции только в Алматы вырос, по предварительным оценкам, на 20-30%. В сентябре 2022 года Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области совместно с департаментом государственных доходов пресечена противоправная деятельность по перевозке и хранению алкогольной продукции в значительном размере с целью сбыта на территории Акмолинской и Северо-Казахстанской областей. В Кокшетау и Петропавловске обнаружена и изъята спиртосодержащая жидкость в общем объеме 9,5 тонн на общую сумму более 18,5 млн тенге.

В настоящее время основными каналами торговли контрафактной продукции стали оптовые и розничные рынки, социальные сети и интернет-магазины. Спрос на нелегальную продукцию обусловлен их более низкими ценами на фоне падения доходов населения.

«Информированность населения играет важную роль в выборе качественной и здоровой продукции. И здесь большое значение имеют средства массовой информации и современные средства коммуникации. Поэтому в конце прошлого года мы предложили создать открытую площадку, на базе нашей Ассоциации, чтобы пригласить к участию в обсуждении партнеров, заинтересованных в борьбе с незаконной и нерегулируемой продукцией. На наше предложение откликнулись лучшие казахстанские эксперты, и сегодня мы рады объявить о запуске общественно-коммуникационной кампании по борьбе с контрафактными товарами, заполонившими рынок Казахстана. Мы планируем провести исследование и мониторинг рынка контрафактных товаров, опросы общественного мнения, мероприятия для прессы, круглые столы и брифинги с целью обратить внимание государственных структур и общественности на данную проблему», - заявила Бахыт Туменова, глава ОЮЛ «Национальная Ассоциация по снижению вреда факторов риска для здоровья человека - «Денсаулык».


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