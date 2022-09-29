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Аккумуляторная цепная пила G40CS30II от GREENWORKS – мощный, компактный, бюджетный инструмент для дачников, туристов, охотников и рыбаков

Просмотров:9 Опубликовано: Сегодня, 12:58
Аккумуляторная цепная пила G40CS30II от GREENWORKS – мощный, компактный, бюджетный инструмент для дачников, туристов, охотников и рыбаков
GREENWORKS G40CS30II
В большом семействе аккумуляторных инструментов 40V компании GREENWORKS пополнение – компактная цепная пила G40CS30II. Эта модель будет интересна тем, кто хотел бы приобрести цепную пилу для периодического использования в быту, но не хочет покупать дорогой инструмент.

Пила оснащена относительно короткой шиной 30 см и имеет небольшую скорость движения цепи 4,2 м/с, но этого вполне хватает для решения любых бытовых задач. Крутящий момент у GREENWORKS G40CS30II составляет 0,2 Нм: даже если сильно давить на шину, обороты при этом практически не проседают. Пилит инструмент довольно мощно и уверенно, справится с распилом деревьев средних размеров, досок, бруса, дров, поможет в обустройстве туристического лагеря.
Из достоинств также отметим бесключевую систему фиксации шины и натяжения цепи: с помощью маховика с откидной ручкой установить, подтянуть или демонтировать цепь можно без специальных инструментов.

Аккумуляторная цепная пила G40CS30II от GREENWORKS – мощный, компактный, бюджетный инструмент для дачников, туристов, охотников и рыбаков


Система автоматической смазки цепи и шины продлевает срок эксплуатации инструмента, а прозрачный корпус масляного бачка на 200 мл позволяет легко контролировать уровень масла и работать долгое время без перерывов.

Для безопасной работы пила оснащена кнопкой-предохранителем от случайного старта и тормозом цепи. Эти опции гарантируют полную безопасность использования, поскольку оператор в любую минуту сможет остановить работу, чтобы исключить случайные травмы. 

Компактность и небольшой вес (2,7 кг) позволяет брать инструмент с собой в поход или возить в машине. Для работы с ним подойдут батареи линейки 40V емкостью 2 А*ч, 4 А*ч, а также появившиеся в ассортименте GREENWORKS новые аккумуляторы емкостью 5 А*ч. Разумеется, батареи без каких-либо ограничений совместимы со всей техникой GREENWORKS линейки 40 V.

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