TikTok совместно с Astana Hub запустят образовательный проект для стартапов

Ведущая платформа для создания коротких видеороликов TikTok и крупнейший международный технопарк IT-стартапов в Центральной Азии Astana Hub подписали меморандум о сотрудничестве в рамках форума Digital Bridge 2022. Ключевым положением соглашения стал запуск совместного проекта TikTok StartUp Academy — эксклюзивной образовательной программы для казахстанских стартапов. Также Astana Hub и TikTok запускают на платформе конкурс, в рамках которого стартаперы получат возможность рассказать о своей бизнес-идее многомиллионному сообществу платформы и получить менторство от генерального директора Astana Hub и другие ценные призы.
TikTok дает бизнесу разного масштаба возможности для решения самых разных задач — от увеличения знания о продукте до роста продаж. Для того, чтобы помочь еще большему количеству компаний, в том числе малого и среднего размера, расти вместе с TikTok, платформа объединилась с крупнейшим технопарком региона Astana Hub: вместе они запускают образовательный проект для стартапов TikTok StartUp Academy. В рамках проекта предприниматели познакомятся с маркетинговыми инструментами TikTok, научатся создавать аутентичный контент вместо классической рекламы и узнают, как достичь успеха на платформе и привлечь внимание сообщества к своему продукту.
К участию в проекте приглашаются представители технологичных стартапов из сфер Fintech, E-com, Games&Apps, Foodtech, Edtech, Entertainment, Health&Wellness. Участие в проекте является бесплатным, однако количество мест ограничено. 300 стартапов получат доступ к вебинарам с экспертами TikTok for Business, а первые двадцать участников, успешно сдавших экзамен, посетят офлайн-воркшопы в Астане. По итогам обучения лучшие проекты получат гранты на продвижение в TikTok.
Подать заявку на участие можно до 9 октября на официальной странице TikTok StartUp Academy
. Официальное открытие программы состоится 14 октября. Программа обучения рассчитана на десять дней: вебинары будут проходить каждый день с 17 по 21 октября, а офлайн-воркшопы состоятся в Астане 26 и 27 октября.
«Интерес к TikTok в Казахстане со стороны бизнеса растет, и мы хотим, чтобы компании любого масштаба могли присоединиться к нашему сообществу и развивать свое дело вместе с нами. В том числе, будучи инновационной компанией, мы хотим поддержать технологичный молодой бизнес, и логично, что в этих целях мы объединили усилия с Astana Hub — крупнейшим технопарком IT-стартапов в Казахстане и Центральной Азии. В рамках TikTok StartUp Academy мы передадим предпринимателям уникальный опыт, который позволит им получить новые знания и достичь новых высот под менторством лучших экспертов TikTok и Astana Hub, а гранты для лучших участников позволят им реализовать свои смелые идеи», — отметила Анастасия Панина, генеральный директор Global Business Solutions, TikTok в Восточной Европе.
«Сотрудничество Astana Hub и TikTok позволит казахстанским стартапам еще более эффективно продвигать свои услуги и продукты на глобальную аудиторию. Уверен, что партнерство с TikTok также кратно увеличит узнаваемость Казахстана и казахстанской IT-экосистемы, что привлечет инвестиции и новые IT-компании в страну», — отметил генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев.
Также Astana Hub и TikTok запускают конкурс на платформе, в рамках которого начинающие предприниматели получат возможность рассказать о своем проекте многомиллионному сообществу платформы. Видео авторов должны в креативном формате видео раскрыть бизнес-идею автора, а также убедить жюри конкурса и сообщество платформы в перспективности проекта. С 28 сентября по 28 декабря участникам конкурса-стартапам предстоит снять и выложить в TikTok не менее 36 роликов. Победителем конкурса станет автор самого яркого и креативного проекта, который выберут эксперты Astana Hub: он получит уникальную возможность поработать под менторством генерального директора Astana Hub Магжана Мадиева, который поделится своими знаниями и опытом в развитии стартапов. Участники, занявшие второе и третье место, получат ценные призы. О TikTok
TikTok — это ведущее приложение для создания коротких видео. Наша миссия — вдохновлять людей на творчество и приносить им радость.На правах рекламы