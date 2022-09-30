TikTok совместно с Astana Hub запустят образовательный проект для стартапов

«Интерес к TikTok в Казахстане со стороны бизнеса растет, и мы хотим, чтобы компании любого масштаба могли присоединиться к нашему сообществу и развивать свое дело вместе с нами. В том числе, будучи инновационной компанией, мы хотим поддержать технологичный молодой бизнес, и логично, что в этих целях мы объединили усилия с Astana Hub — крупнейшим технопарком IT-стартапов в Казахстане и Центральной Азии. В рамках TikTok StartUp Academy мы передадим предпринимателям уникальный опыт, который позволит им получить новые знания и достичь новых высот под менторством лучших экспертов TikTok и Astana Hub, а гранты для лучших участников позволят им реализовать свои смелые идеи», — отметила Анастасия Панина, генеральный директор Global Business Solutions, TikTok в Восточной Европе.

«Сотрудничество Astana Hub и TikTok позволит казахстанским стартапам еще более эффективно продвигать свои услуги и продукты на глобальную аудиторию. Уверен, что партнерство с TikTok также кратно увеличит узнаваемость Казахстана и казахстанской IT-экосистемы, что привлечет инвестиции и новые IT-компании в страну», — отметил генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев.