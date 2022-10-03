Яркие фотопортреты и стильный дизайн: vivo представляет V25 Серию на Казахстанском рынке

Яркие и чёткие портреты — независимо от времени суток

Простой и захватывающий опыт видеосъёмки для блогов

Чёткие селфи — с автофокусом и интеллектуальным алгоритмом

Инновационный дизайн — корпус, меняющий цвет

Высокая производительность и энергоэффективность для повседневных задач

— инновационная линейка смартфонов, которые выглядят стильно и побуждают пользователей творить, исследовать и делиться яркими моментами. Новинки серии не только соответствуют этой концепции, но и дополняют её новыми инструментами и функциями. С помощью высокотехнологичных камер с интуитивно понятным управлением пользователи могут запечатлеть яркие моменты, проведенные с семьёй и друзьями, а уникальный изменяющий цвет корпус притягивает взгляды. Смартфоны также оснащены мощным процессором с высоким коэффициентом энергоэффективности, новейшей технологией охлаждения и ёмким аккумулятором с возможностью быстрой зарядки.Модели V25 Серии оснащены 64 Мп ультрачувствительной камерой. Улучшенные оптическая (OIS) и электронная (EIS) стабилизация изображения сводят к минимуму размытие, вызванное дрожанием рук, позволяя снимать впечатляющие портреты даже в условиях низкой освещённости. Создавать великолепные фотографии также помогает портретный режим с эффектом боке и яркими бликами, благодаря которому лицо выглядит более чётким, а текстура кожи — более аккуратной. Также этот режим предлагает пользователям набор эффектов, придающих ярким бликам на заднем фоне формы сердец, бабочек и цветков вишни, за счёт чего фотографии выглядят более захватывающе.Для смартфонов V25 Pro была усовершенствована функция Ночной режим, которая точно восстанавливает цвета и яркость изображений в ночное время суток и позволяет увеличивать контрастность между тёплыми и холодными оттенками. Кроме того, смартфоны V25 Pro и V25 оснащены дополнительной 8 Мп сверхширокоугольной камерой, которая позволяет делать высококачественные снимки.В смартфонах V25 Серии поддерживается гибридная стабилизация изображения (OIS + EIS), которая позволяет снимать видео с чёткими и яркими деталями даже при дрожании камеры или в условиях низкой освещённости. Благодаря этому пользователи могут с лёгкостью увековечивать яркие моменты, проведённые с семьёй, друзьями или домашними животными.Новый режим видеоблога упрощает съёмку с помощью видеошаблонов и даёт возможность записывать интересные видео в различных сценариях. В смартфоны V25 Серии добавлен эффект «Размытие в движении», который размывает изображения прохожих на фоне, тем самым выделяя пользователя и создавая более качественный портрет.Для V25 Pro также предусмотрена функция ночного режима для видео, которая отлично подходит для повышения яркости и шумоподавления в условиях низкой освещённости. А ещё одной интересной особенностью V25 Серии является функция “Dual-View видео”, позволяющая одновременно использовать фронтальную и основную камеры для записи.Чёткость изображения — ключевой фактор в съёмке как видео, так и селфи. Смартфоны V25 Серии оснащены фронтальными HD-камерами с автофокусом по глазам и высоким разрешением: 50 МП для V25, 32 MП для V25 Pro и V25e. Кроме того, в V25 Pro доступен алгоритм ретуширования кожи с искусственным интеллектом, который позволяет убирать несовершенства кожи и подчеркивать уникальные черты лица.V25 Pro и V25 получили обновлённую функцию режима портретной съёмки для фронтальной камеры, а все смартфоны V25 Серии оснащены улучшенной функцией естественного портретного режима, которая позволяет делать высококачественные селфи и применять различные эффекты, улучшающие чёткость и естественность кадра.Смартфоны V25 Cерии удобно держать в руке за счет тонкого и лёгкого корпуса. У моделей V25 и V25e толщина корпуса составляет 7,79 мм, в то время как толщина корпуса V25 Pro — 8,62 мм. Также V25 Pro оснащён элегантным изогнутым 3D-экраном. Чтобы смартфоны выделялись и выглядели стильно, vivo предлагает яркие и функциональные цвета: для V25 Pro – “Лазурный берег” и “Звёздное сияние”, для V25 — “Морская волна” и “Чёрный бриллиант”, а для V25e – “Восход солнца” и “Чёрный бриллиант”.Компания vivo стремится находить и использовать инновационные материалы для усовершенствования цветов, корпуса и дизайна смартфонов, чтобы пользователи могли получить больше положительных эмоций и эстетического наслаждения от покупки. Компания использует революционное антибликовое стекло с бархатистой поверхностью, которое меняет цвет под разными углами при воздействии солнечного света. Версия “Лазурный берег” для V25 Pro меняет цвет со светло-голубого на тёмно-синий океан, версия “Морская волна” для V25 — с синего цвета океана на голубовато-зелёный, а “Восход солнца” для V25e — с золотого на красновато-оранжевый.(12 ГБ оперативной + 256 ГБ встроенной памяти) оснащена восьмиядерным процессором MediaTek Dimensity 1300 с 12 ГБ оперативной + 8 ГБ расширенной оперативной памяти1. Благодаря этому обеспечиваются большая мощность обработки изображений искусственным интеллектом и плавный игровой процесс. Смартфон также оснащён экраном Ultra Vision с частотой 120 Гц, что обеспечивает пользователям великолепное визуальное восприятие. За счёт бионической системы охлаждения повышается не только производительность смартфона, но и время его использования. А благодаря FlashCharge мощностью 66 Вт зарядить большой аккумулятор ёмкостью 4 830 мА·ч можно с 0% до 71% за 30 минут2.(8 ГБ оперативная + 256 ГБ встроенная память) оснащена процессором MediaTek Dimensity 900 с высоким коэффициентом энергоэффективности, имеет 8 ГБ оперативной + 8 ГБ расширенной оперативной памяти, что позволяет пользователям без потери в производительности играть в требовательные игры и работать одновременно с несколькими приложениями. Благодаря FlashCharge мощностью 44 Вт большой аккумулятор ёмкостью 4 500 мА·ч можно зарядить с 0% до 61% за 30 минут3.(8 ГБ оперативная + 128 ГБ встроенная память) оснащена процессором MediaTek Helio G99 с 8 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ расширенной оперативной памяти. V25e обладает потрясающей энергоэффективностью и способен поддерживать частоту обновления в 90 Гц, может обеспечить плавную и бесперебойную потоковую передачу и другой функционал. Игровой движок MediaTek HyperEngine 2.0 Lite обеспечивает плавный игровой процесс со стабильной производительностью, более быстрым откликом и надёжным соединением. V25e поддерживает FlashCharge 44 Вт, который может заряжать аккумулятор (ёмкость 4500 мА·ч) с 0% до 58% за 30 минут. В сочетании с системой интеллектуальной зарядки, которая сводит к минимуму расход батареи и снижает нагрев устройства, срок службы аккумулятора увеличивается до 25%.Запуск новой линейки смартфонов и старт предзаказов в Казахстане ожидается 27 сентября 2022 года, а старт продаж V25 Pro, V25 и V25e — 3 октября 2022 года.