АО «МРЭК» получило паспорт готовности к зимнему периоду

- Паспорт готовности для нас, энергетиков, является самым важным документом. Данный документ подтверждает способность наших энергообъектов к работе осенью и зимой, когда потребление энергии вырастает и может достигать пиковых значений, - сказал заместитель главного инженера АО «МРЭК» Максат Алкиев.

- Получение паспорта готовности к зиме — это не только высокая оценка результатов компании профильным министерством, но и подтверждение нашей ответственности перед жителями Мангистауской области. В число наших потребителей входят объекты образования, социальной сферы, жилищно-коммунального комплекса и ряд значимых предприятий области. Подготовка к осенне-зимнему периоду началась ещё весной. Работа велась одновременно по нескольким направлениям: ремонт энергообъектов, техническое освидетельствование, диагностика и испытание оборудования, подготовка систем диспетчерского управления сетями. Мы в полном объеме без отклонений от графика выполнили все мероприятия по ремонту и подготовили электросетевой комплекс к надёжной работе зимой. Задача нашего предприятия — это надёжное и бесперебойное электроснабжение потребителей, вне зависимости от погоды и времени года, - отметил Максат Алкиев.

Документ, свидетельствующий о качественном и своевременном выполнении всех необходимых подготовительных мероприятий, был выдан Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК.В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду энергетики АО «МРЭК» выполнили все запланированные объёмы работ по техническому перевооружению и реконструкции, а также плановые задания по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электросетей, влияющих на прохождение ОЗП 2022–2023 гг. Весь комплекс мероприятий проводился в строгом соответствии с утвержденным графиком.В общей сложности энергетиками АО «МРЭК» было отремонтировано 578,6 километра воздушных линий. Также был проведён капитальный ремонт 10 силовых трансформаторов напряжением 35 кВ и выше, 32 комплектных трансформаторных подстанций 6/10 кВ. Помимо основного оборудования энергетики отремонтировали производственные здания и сооружения. Проделанная энергетиками работа обеспечит надёжность электроснабжения потребителей и повысит безопасность обслуживающего персонала, а также значительно уменьшит количество аварийных отключений.Большое внимание было уделено подготовке и повышению квалификации персонала. Обучением были охвачены все работники производственных служб АО «МРЭК», непосредственно занимающихся ремонтными работами. После завершения обучения все сотрудники были аттестованы и допущены к ремонтным работам. В ремонтной кампании было задействовано 48 бригад общей численностью 189 работников. Все ремонтные бригады были обеспечены средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, необходимыми инструментами и приспособлениями.