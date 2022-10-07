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Особенности изготовления памятников, их виды

Просмотров:26 Опубликовано: Сегодня, 10:06
Особенности изготовления памятников, их виды
Особенности изготовления памятников
Современный рынок ритуальных услуг предлагает не только организацию похорон, но охватывает и многие сопутствующие хлопоты этого печального мероприятия. Впрочем, не каждая организация располагает возможностью производить памятники. Зачастую, памятники на могилку приобретаются в готовом виде, согласно составленному эскизу и с учётом требований заказчика. Само же изготовление происходит в специальных фирмах, получающих прибыль от производства подобных изделий.

Виды памятников и их особенности



1. Главное достоинство памятников, сделанных из металла и покрытых оцинковкой стали, заключается в дешевизне выполнения. Впрочем, недостатков у них довольно много. Прежде всего – это коррозия. Сложно найти компанию, занятую в разработке таких памятников ввиду низкой выгоды их производства. Обычно такие товары – побочное производство компаний, занятых сваркой или жестяными работами.

2. Сделанные из облицовочного камня памятники – решение долгосрочное, так как они способны служить дольше жести и не подвержены коррозии. Поскольку как гранит, так и мрамор – привозные породы, в отечественных реалиях их нужно ещё доставить. Перевозки по стране занимают значительное время и требуют больших финансовых затрат. Подобное производство налажено лишь в крупных городах.

3. Произведённые из бетона памятники приобрести гораздо выгоднее, чем жестяные или каменные. Простота производства позволяет сэкономить. Внешне такие памятники сложно отличить от каменных, а срок их службы сопоставим с ними.

Следует учитывать, что памятник – важная часть всех захоронений. Это мемориал, который долгие годы будет напоминать людям об усопшем. Вот почему важно, чтобы он выглядел достойно.

Особо примечательны такие крупные объекты, как ритуальные комплексы. Это сложная конструкция из нескольких скульптур, собранных в единую композицию. Подобный проект способен надолго сохранить память о человеке.

Заказывая памятник, имеет смысл обратиться к местному производителю. Такой подход существенно сэкономит время производства и позволит снизить расходы. Оценить уровень профессионализма компании-производителя можно за счёт информации от пользователей на сайте компании.

Между тем, ответственные специалисты заняты не только на производстве, но и в ремонте памятников и в реставрационных работах. В сервис также входит замена конструкций. Прайс ответственных компаний может включать аккуратную доставку готовых изделий, а также уход за самим местом захоронения.

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