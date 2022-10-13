Металлопрокат от Avangard

Качество металлопроката, без которого невозможно представить современное строительство, предопределяет прочность и надежность возводимых конструкций. Поэтому опытные инженеры и строители уделяют огромное внимание выбору и покупке металлических изделий.

Ошибка, допущенная в этом деле, может привести к плачевным результатам. Поэтому купить металлопрокат цена которого будет приемлемой, лучше у проверенного и добросовестного продавца. Именно таковым является компания «Авангард», занимающаяся реализацией металлопроката уже многие годы. Она имеет собственное складское хозяйство, где хранится весь ассортимент, представленный на сайте для продажи.

Современное оборудование позволяет персоналу Avangard собирать и отгружать заказы клиентов максимально оперативно и без задержек. А хорошо продуманная логистика ускоряет поставки продукции на стройплощадки, помогая заказчикам работать безостановочно. Кроме этого, здесь можно заказать и резку металлических материалов.

Ассортимент

Казахстанская торгово-производственная компания «Авангард» предлагает заинтересованным клиентам большой выбор металлопроката. Поставщиками этой продукции являются крупнейшие предприятия Казахстана и других стран, с которыми «Авангард» имеет тесные партнерские отношения.

Склад продавца регулярно пополняется новыми материалами, чтобы не происходили задержки с поставками. При этом цены на металлопрокат здесь невысокие, так как компания обходится без посредников, снабжаясь непосредственно производителями. В каталоге продавца можно найти следующие категории товаров:

черный металл;



арматурные изделия;



металлические кругляки;



трубные изделия;



профилированный лист крашенный и некрашеный;



уголки, швеллеры;



балочные изделия;



стальные кругляки.

Это лишь малый перечень товаров, представленных в продаже. Покупатели найдут в каталожном списке и катанки с бухтами. Диаметр изделий варьируется в диапазоне 5-9 мм.

Если клиент пожелает, сотрудники металлобазы выполнят резку металлических или стальных материалов по предоставленным предварительно параметрам. При этом переплачивать заказчику не придется. Продавец старается добиться максимальной экономии для каждого своего клиента.

Резка металла выполняются опытными сотрудниками компании с использованием самых передовых технологических установок. Следовательно, после такой обработки металлоизделия не повреждаются, не теряют внешний вид и могут быть использованы по назначению. Выбрать и заказать подходящий металлопрокат заинтересованные покупатели могут через официальный портал Avangard.