АО «МРЭК» повышает качество электроснабжения жителей Актау

- Модернизация подстанции началась еще в прошлом году. Ранее на ней были выполнены работы по замене двух силовых трансформаторов 2х16 МВА на оборудование большей мощности 2х25 МВА. Завершившиеся накануне работы гарантируют стабильную поставку электроэнергии как городским жителям, так и социально важным объектам, - сказал руководитель Управления развития АО «МРЭК» Мурат Иманов.

По словам энергетиков, запуск нового оборудования приятно радует, так как оборудование на подстанции устарело и стало изношенным. Подстанция обеспечивает электроэнергией десятки социальных объектов (школы, детские сады, больницы и др.) и население, проживающее в нескольких микрорайонах города Актау (5 -10, 23, 24, 25, 28А).В рамках модернизации на подстанции установили современное оборудование, соответствующее передовым международным стандартам. Для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей специалисты заменили физически изношенное оборудование КРУ-10 кВ. Масляные выключатели заменили на современные вакуумные выключатели. Необходимо отметить, что вакуумные выключатели, на сегодняшний день, являются самыми современными, высокотехнологичными, надежными аппаратами в распределительных сетях.Помимо этого, на подстанции успешно модернизировали устройства релейной защиты и автоматики (РЗА). Вместо морально устаревших устройств РЗА на электромеханической базе энергетики установили модернизированные цифровые микропроцессорные терминалы на силовых трансформаторах и ячейках КРУ-10 кВ. Это позволит за минимально короткое время определять и локализовать поврежденные участки энергосистемы, что предотвратит развитие аварийных ситуаций и повреждение другого оборудования подстанции.Также, предусмотрена система мониторинга и управления подстанции с передачей данных на диспетчерский щит регионального центра АО «МРЭК». Это даст возможность в режиме реального времени отображать оперативную информацию, текущие значения телеизмерений, положение коммутационных аппаратов, а также выполнять оценку состояния сети, что в свою очередь позволит вести точный учет распределения и потребления электроэнергии.