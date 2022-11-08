ПРООН проводит серию молодежных хакатонов в регионах Казахстана

«В настоящее время рост, основанный на знаниях, является основой человеческого развития, движущей силой открытий и инноваций. Именно поэтому вместе с национальными партнерами ПРООН создает платформу – Неделю знаний - для обсуждения ключевых навыков, технологических трендов, инноваций, а также новых подходов к предоставлению образовательных услуг для построения экономики, основанной на знаниях», - отметил Сухроб Ходжмиматов, и.о. Постоянного представителя ПРООН в Казахстане.

Согласно Глобальному индексу знаний сегодня Казахстан занимает 78 место из 154 стран. В стране высокий уровень охвата образованием, но низкие показатели в части НИОКР и инноваций (124-е место из 154). В Казахстане очевиден разрыв между потребностями отраслей и компаний в навыках и тем, какими знаниями овладевают молодые люди. Задача обеспечить рынок труда специалистами, способными предлагать инновационные и технологические решения на современные вызовы в постоянно меняющемся мире, является актуальной для Казахстана.Молодежный хакатон SKILLS UP является одним из главных этапов Национальной Недели Знаний 2022, которая пройдет в декабре текущего года при поддержке ПРООН. Первый региональных хакатон состоялся в г. Актау Мангыстауской области в Каспийском университете технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова; следующие три пройдут в Туркестанской (10 ноября), Карагандинской (14 ноября) и Восточно-Казахстанской областях (16 ноября). В каждом хакатоне будут определены три команды-победителя. 12 отобранных команд получат возможность побороться за главный приз, грант на реализацию стартапа, во время финала в г. Алматы.В преддверии региональных хакатонов более 500 зарегистрировавшиеся участников также прошли недельный образовательный онлайн интенсив. Для них были организованы мастер-классы по созданию стартапа с нуля - от генерации идей и проверки гипотез до создания бизнес-моделей и прототипов. Интенсив также включал в себя занятия по созданию стратегий монетизации, no-code разработке и прототипированию на Arduino.