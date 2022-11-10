Крах компаний-гигантов: самые громкие банкротства в истории

Туроператор Thomas Cook

Банк Lehman Brothers

Корпорация Carrian Group

Нефтяная компания Standard Oil

Thomas Cook Group – одна из самых старых турфирм в мире – объявила о своём банкротстве в конце сентября 2019 года. Её основали ещё в 1841 году, при этом она первой в мире предложила уникальный формат путешествий – однодневную поездку по железной дороге.В современном виде туроператор существовал с 2007 года, объединившись с компанией из Британии My Travel Group. Ему принадлежали не только турагентство, но и две авиакомпании, гостиничные сети и другой бизнес, представленный в 16 странах мира. Штат поражал своей численностью – к моменту банкротства в компании работала 21000 человек, которые обслуживали за год около 22 млн клиентов.О ликвидации группа компаний объявила из-за огромных долгов. В последнем для неё финансовом году чистый убыток достиг 163 млн фунтов стерлингов. Была попытка договориться о докапитализации с китайскими акционерами, которые должны были влить в виде инвестиций около 700 млн фунтов стерлингов. Но чуда не случилось – 23 сентября Thomas Cook Group заявила о ликвидации, проработав на рынке 178 лет.Lehman Brothers – одна из самых крупных инвестиционных компаний в мире, которая предоставляла финансовые услуги по всему миру, начиная с 1850 года. Она обслуживала частных клиентов, акционерные общества, работала как оператор на рынке гособлигаций США. В штате по разным данным насчитывалось 25–26 тысяч человек.Расцвет пришелся на 2006–2008 годы – прибыль за год поднялась почти до 18 млрд долларов, а прогнозы были самыми обнадёживающими: в банк активно инвестировали, ему помогали американские власти, вливая средства из госбюджета, клиенты оформляли кредиты и делали вклады.Столь же стремительным был закат – 15 сентября 2008 года банк подал в суд исковое заявление о начале процедуры банкротства. К этому моменту рыночная капитализация компании упала с 25 млрд долларов до менее чем 250 млн долларов. Была попытка национализировать банк властями США, но они отказались от этой идеи. В результате 50000 человек в одно мгновение лишились работы, а сама процедура банкротства завершилась только в 2012 году – должник расплатился со всеми кредиторами.Кстати, некогда одному из крупнейших банков удалось немного заработать даже после своего разорения. Знаменитый логотип продали на лондонском аукционе Christie’s почти за 15000 долларов. Также были выставлены на продажу произведения искусства, книги и другие предметы роскоши, ранее украшавшие главный офис.Банкротство миллиардной империи Carrian Group вышло одним из самых скандальных в Поднебесной. Компания, основанная в 1977 году, была представлена практически во всех отраслях – занималась страхованием, транспортом, гостиничным бизнесом, недвижимостью, финансированием и даже судоходством. Банкротом она объявила себя в 1983 году. Перед этим её обвинили в серьёзных финансовых махинациях, а главу – в убийстве аудитора, который расследовал дело. Долг компании перед кредиторами к моменту банкротства составлял 1,3 млрд долларов.Вокруг компании ходило много слухов, она была замешана в разных скандалах. Кроме обвинений в убийстве, предъявленных её главе, всплыл факт ухода от налогов и другие махинации, связанные с «отмыванием» капитала.Принадлежащая Джону Рокфеллеру Standard Oil была, по сути, монополией на нефтяном рынке США. Компанию основали в 1870 году, и очень быстро она взяла под свой контроль почти 90% всего нефтеперерабатывающего бизнеса, сделав Рокфеллера первым долларовым миллиардером.Однако и ей не удалось избежать заката – к нему привело деление компании на 34 более мелких предприятий. Это случилось в 1911 году, когда Standard Oil попала под антимонопольный закон. Суд признал, что она ограничивает торговлю конкурентам, поддерживая высокие цены. Но несколько лет удавалось избегать ответственности при том, что было опрошено 444 свидетеля, а отчет по делу превысил объем в 14000 страниц.В 1909 году Standard Oil обязали выплатить штраф в 29 млн долларов. Апелляция в мае 1911 года не дала результатов – штрафы отменили, но руководству дали 6 месяцев на самороспуск. Компания разделилась на 34 предприятия. И хотя это не привело к фактическому банкротству, а лишь прекратило существование компании, доля её на рынке снизилась почти на 30%.