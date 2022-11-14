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АТС в Казахстане: как вести бизнес за границей

Просмотров:177 Опубликовано: Вчера, 18:50
АТС в Казахстане: как вести бизнес за границей
ip АТС в Казахстане
Виртуальная АТС использует в своей работе телефонию при помощи Интернета (облачный сервис). Причем, она не требует каких-то специальных средств (оборудования) или отдельного помещения. Работать с ней можно и в обычном режиме, поскольку в ней используются самые простые функции: голосовые сообщения, запись сделанных звонков и их статистика, автоответчик. Применяется данная система, как правило, в колл-центрах и иных учреждениях, где сотрудники должны разговаривать с клиентами.

Что касается ip АТС в Казахстане, то она позволяет вести бизнес за границей, а не просто устанавливать связь через IP-сеть. Таким образом, человек может работать с абсолютно любой точкой мира – он не привязан к конкретному городу, области или стране. При этом главным условием качественной работы является стабильное Интернет-соединение.

Как совершаются звонки



1. Через специальное приложение, которое подходит как для компьютера (ноутбука), так и для смартфона. Понадобится гарнитура, чтобы говорить и слышать (наушники с микрофоном). Именно так и общаются с абонентами сотрудники колл-центра.
2. Через SIP-аппараты. Здесь используется только телефон, в котором идет подключение к Интернету. Это уже более современный вариант, который подходит бизнесменам – они могут одновременно и принимать звонки (или осуществлять их), и отправлять сообщения (текстовые или голосовые), и устраивать онлайн-конференции.

Основные преимущества облачной IP-телефонии в Казахстане



1. Систематизация и автоматизация рабочего процесса.
5. Уменьшение расходов на телефонные услуги.
3. Обеспечение компании функционалом для общения с клиентами.
4. Простота подключения.

Наряду с этим, клиент получает возможность установить переадресацию. Обычно это связано с задачами компании. Например, по конкретным вопросам работник переадресовывает звонок более компетентному лицу – бухгалтеру, экономисту, юристу и прочим специалистам.

Также преимуществом облачной IP-телефонии является наличие статистики. Таким образом, появляется возможность отслеживания работы всех сотрудников в целом и каждого в отдельности. Это и время, и длительность, и номер абонента, и период ожидания (если линия полностью занята, и звонивший должен подождать), и фамилия специалиста, ответившего на звонок.

Перед приобретением необходимой в бизнесе АТС следует учитывать наличие полезных функций (пригодятся они или нет), отчетность (обычно она нужна всем, особенно продажникам или компаниям, связанных с соцопросами), тарификацию сообщений и звонков. Иногда нужны дополнительные возможности телефонии – например, отслеживание разговоров и совершение обратных звонков. Но это уже зависит от специфики компании и рода ее деятельности.

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