Золотой мяч в 2021 году - Как все происходило

Из-за пандемии общество два года не видело чтобы знаменитые футболисты массово собирались в одном месте. Ситуация изменилась в 2021 году, когда обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси. Это была уже его 7 награда подобного рода.

Триумф Месси и его семьи

Знаменитый футболист заслужил не только главную награду конкурса, но и признание зрителей за самое эффектное появление. На вручении «золотого мяча он появился «ярко» во всех смыслах этого слова. Почти в одинаковых с ним нарядах на мероприятие прибыли и трое его сыновей.

Вторым по популярности на ковровой дорожке стал Клиан Мбаппе. Зрители по достоинству оценили его костюм. Кроме того футболист случайно или преднамеренно засветил свои часы. Предполагают, что их стоимость около 720 тысяч долларов. Как правильно зерегистрироваться на Париматч смотри тут, а также подробнее о бонусах при регистрации.

Кроме футболистов на церемонию прибыли многие звезды современного кинематографа. В их числе были исполнители главных ролей новой части «Человека-паука» - Том Холланд и Зендея. Они не только эффектно появились на мероприятии, но и успели сфотографироваться с семьей польского спортсмена Левандовки, которого называли главным претендентом на кубок.

Все ждали Роналду, но он не приехал

По итогам предварительного голосования Криштиану занял 6 место. Эта позиция оказалась для него непривычно низкой. И все же футболиста ждали на «Золотом мяче». Однако он так и не приехал, хотя и заявил, что его задержали другие дела, а не поражение.

На фоне этого даже разразился небольшой скандал. Впрочем, это уже отдельная история. Если кратко - ряд людей обвинили в предоставлении заведомо ложной информации.

Утешительная награда Левандовскому

Церемония в этом году не отличалась накалом страстей, как это бывало неоднократно. Однако в начале мероприятия были замечены необычные люди, на головах которых были надеты шлемы. Они-то и внесли «Золотые мячи» в зал.

Еще больше зрителей удивило то, что пилоты французской команды «Формулы 1» Alpine появились перед публикой в форме музыкантов Daft Punk. Для каждого пилота была подготовлена футболка, с изображением его страны. Это было сделано по инициативе ведущего вечера, которым был назначен Дидье Дрогба. Он лично спустился за автографами к их соотечественникам.

До объявления обладателя главного «Золотого мяча» организаторы делали много пауз. Во время их раздавались другие призы. При этом Левандовкий получил награду как лучший нападающий года. В этот момент многим стало очевидно, что основной приз уйдет к Месси. Для Левандоского это была скорее утешительная награда. Однако на публике поляк не выглядел расстроенным.

Не обошли вниманием и капитана сборной Дании Симона Кьера. Он заслужил 18 место в списке лучших игроков года. При этом многие вспомнили, как он поддерживал Кристиана Эриксона и его семью, когда спортсмен потерял сознание на Евро. Отдельного внимания публики заслужили розовые туфли его супруги, которые многие называли главным украшением вечера.

В финале не было интриги

По результатам голосования первенство «Лучшего вратаря года» было отдано Джанлуиджи Доннаруму. При этом впервые в истории спорта лучший футболист Европы не смог прорваться в Топ-5 «Золотого мяча». Это было связано с неудачным началом сезона в «ПСЖ». Получая приз Льва Яшина, итальянец честно признался в этом.

В самом финале уже не было никакой интриги. Все заранее знали, что главный приз получит Месси. Знал это и сам Лео. Видимо поэтом он надел на себя стразообразный наряд. Возможно, этим он хотел подчеркнуть для всех свое первенство.

Ведущий вечера не стал томить публику ожиданием и быстро объявил, что Месси получает 7 за свою жизнь «Золотой мяч». Затем на большом экране показали поздравительное видео от друзей и родных футболиста. Для них эта новость также не стала сюрпризом, поэтому они видимо решили подготовиться заранее.

После вручения награды Месси произнес две краткие речи и нажал большую красную кнопку. Она включила огни на Эйфелевой Башне, т.к. «Золотой мяч» впервые за несколько лет не покинул приделов Франции.

Результаты мероприятия вызвали большой отклик в интернете. Многие болельщики считали, что Месси получил награду незаслуженно, что, естественно, не добавило футболисту особого обожания среди публики.