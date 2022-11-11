АО «МРЭК» провело модернизацию транзитной подстанции в сельской местности

- На данной подстанции эксплуатировалось морально и физически изношенное электрооборудование, которому более 30 лет. Оборудование отработало свой нормативный срок и влияло на надежность электрических сетей. Новое оборудование позволит обеспечить сельчан качественным и бесперебойным электроснабжением, - сказал руководитель управления развития АО «МРЭК» Мурат Иманов.

Энергообъект был введен в эксплуатацию в 1971 году и является транзитной подстанцией региона, обеспечивающей электроснабжением десятки социальных объектов и население сразу семи сел Мангистауского района: Шетпе, Онды, Уштаган, Баскудук, Беки, Жармыш, Тущыбек.В рамках модернизации на подстанции установили современное оборудование, соответствующее передовым международным стандартам. В ходе работ было полностью модернизировано оборудование релейной защиты и автоматики (РЗА). Вместо морально устаревших устройств РЗА на электромеханической базе энергетики установили модернизированные цифровые микропроцессорные терминалы. Это позволит за минимально короткое время определять и локализовать поврежденные участки энергосистемы, что предотвратит развитие аварийных ситуаций.Для повышения надежности электроснабжения сельских территорий на энергообъекте установили также новые вакуумные выключатели 35-10 кВ вместо масляных аналогов. По словам энергетиков, масляные выключатели уже давно сняты с производства, и дальнейшая эксплуатация их может привести к аварийным ситуациям. Необходимо отметить, что вакуумные выключатели на сегодняшний день являются самыми современными, высокотехнологичными, надежными аппаратами в распределительных сетях. Срок службы вакуумного выключателя значительно превосходит срок службы выключателей других типов. Кроме того, они не подвержены возгоранию.Помимо этого, на подстанции предусмотрена система мониторинга и управления с передачей данных на диспетчерский щит регионального центра АО «МРЭК». Это даст возможность в режиме реального времени отображать оперативную информацию, текущие значения телеизмерений, положение коммутационных аппаратов, а также выполнять оценку состояния сети, что в свою очередь позволит вести точный учет распределения и потребления электроэнергии.