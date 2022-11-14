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Sotheby's International Realty® теперь и в Казахстане — инвесторам и партнёрам открываются новые возможности

Просмотров:138 Опубликовано: Сегодня, 15:42
Sotheby's International Realty® теперь и в Казахстане — инвесторам и партнёрам открываются новые возможности
Sotheby's International Realty®
Бренд №1 элитной недвижимости в мире Sotheby's International Realty® теперь официально в Казахстане — в Алматы открывается представительство престижной сети агентств. Для казахстанцев это означает новые возможности инвестиций в зарубежную недвижимость с получением вида на жительство и гражданства. Доступ к эксклюзивной базе данных элитной недвижимости, уникальные инвестиционные продукты, высший уровень юридической экспертизы — все преимущества легендарной франшизы теперь гораздо ближе.

Sotheby's International Realty — элитарный клуб



Sotheby's International Realty® — самый известный и уважаемый во всём мире бренд недвижимости премиум-класса. Это глобальная сеть топовых агентств элитной недвижимости, которая существует уже полвека, но история которой уходит глубоко в века.

За созданием этого престижнейшего профессионального сообщества стоит легендарный британский аукционный дом Sotheby's. Уже третье столетие подряд это имя служит одним из ярких символов высшего британского общества, безупречной репутации и престижа.

Сейчас сеть сертифицированных агентств Sotheby's International Realty® включает около тысячи представительств в 76 странах, 22 тысячи агентов. Важнейший ресурс — эксклюзивная база данных объектов класса люкс по всему миру, доступная только участникам франшизы и их клиентам.

О масштабах и влиятельности Sotheby's International Realty® красноречиво говорят коммерческие результаты — только в прошлом 2021 глобальная выручка сети превысила 200 миллиардов долларов США. Медийное влияние тоже беспрецедентное в индустрии — за год 47 тысяч упоминаний в ведущих мировых СМИ — The New York Times, The Wall Street Journal, Financial Times и других.

Открытие офиса в Казахстане



Теперь вся материальная база, интеллектуальный и информационный ресурсы легендарной сети напрямую доступны в Казахстане — в Алматы открывается официальное представительство Kazakhstan Sotheby’s International Realty. Офис уже презентовал на своём официальном сайте актуальные объекты элитной зарубежной недвижимости и целевые инвестиционные программы.

Это знаковое событие, которое не только сделает зарубежный рынок элитного жилья гораздо ближе для казахстанцев, но и повлияет на общий уровень сервиса агентств недвижимости. Kazakhstan Sotheby’s International Realty способен собственным примером задать в отрасли новые высокие стандарты.
Мощные маркетинговые инструменты премиальной франшизы, исключительная экспертность специалистов офиса, эксклюзивное информационное обеспечение — всё это уже в самое ближайшее время смогут по достоинству оценить клиенты.

Продукты казахстанского офиса



Уже сейчас казахстанцам доступны продуктовые портфели Kazakhstan Sotheby's International Realty по трём направлениям: 
• ВНЖ/ПМЖ и гражданство разных стран за инвестиции;
• инвестиции в проекты гостиничных брендов для пассивного дохода;
• продажа элитной недвижимости — lifestyle или инвестиционной.

Получение ВНЖ/ПМЖ и гражданства перспективных стран за инвестиции



Покупка недвижимости или другое вложение средств в экономику перспективной страны — это самый надёжный способ получения ВНЖ/ПМЖ и даже гражданства.
Kazakhstan Sotheby's International Realty предлагает специальные программы иммиграции за инвестиции по самым востребованным направлениям. Приобретение указанных статусов открывает клиенту широкие возможности:
• проживание без визовых ограничений в стране с высоким уровнем жизни;
• свободное перемещение по миру;
• качественное и признанное образование для детей;
• доступ к передовой медицине;
• общее повышение качества жизни и многое другое.

Инвестиции в девелоперские проекты престижных гостиничных брендов



Kazakhstan Sotheby's International Realty открывает возможности казахстанцам инвестировать в девелоперские проекты самых именитых гостиничных брендов — Sheraton, Hilton, Marriott, Kempinski и других.

Туризм — одна из самых ёмких отраслей мировой экономики с гигантскими оборотами финансов. А гостиничный бизнес — это её фундаментальная основа.
Это уникальная возможность вложить средства не просто в самый топ туристической отрасли, но и сделать это при информационной поддержке высококлассных инвестиционных экспертов.

Премиальная недвижимость для жизни и инвестиций



Всё вышеописанное офис предлагает в гармоничном сочетании со своей основной специализацией — продажей элитной недвижимости. Будучи членом престижного закрытого клуба, Kazakhstan Sotheby's International Realty располагает эксклюзивными предложениями престижных объектов в самых живописных уголках планеты. Самые взыскательные клиенты смогут подобрать роскошный дом, виллу или апартаменты для жизни или инвестиций.

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