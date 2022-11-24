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Особенности выбора фрез

Просмотров:19 Опубликовано: Сегодня, 10:34
Особенности выбора фрез
Фрезы
Фреза – режущий инструмент, предназначенный для обработки различных видов поверхностей, нарезки пазов и канавок, изготовления резьб. В продаже можно найти большой ассортимент расходников, различающихся как по внешнему виду, так и по техническим характеристикам.

С какими материалами работают фрезы?



В ассортименте компаний производителей можно найти насадки, с помощью которых можно обработать практически любой материал. Если вы планируете заказать фрезы на MyPartner, то знайте, что здесь вы сможете найти режущий инструмент для работы с:
• деревом;
• металлом;
• керамикой;
• пластиком.
Все инструменты высокого качества гарантированно выполнят поставленную задачу и смогут прослужить достаточно длительный срок.

Разновидности фрез



Классификация насадок достаточно обширна. В зависимости от диаметра хвостовика, этот тип режущего инструмента может быть представлен в категориях:
• 6 мм;
• 8 мм;
• 12 мм.

В зависимости от типа конструкции фрезы бывают:
• сборные – представляют собой болванку с приваренными режущими зубьями;
• со сменными режущими кромками – зубцы представлены в виде двухсторонних ножей, которые можно перевернуть в случае, если одна сторона затупиться;
• монолитные – отличаются повышенной прочностью.

Режущий край на инструменте может быть расположен:
• вертикально;
• по спирали;
• наклонно.

Также фрезы подразделяются на:
• пазовые – используются для вырезки пазов и в свою очередь делятся на:
◦ гантельные;
◦ прямые;
◦ V-подобные;
◦ T-подобные;
◦ фасонные;
• кромочные – используются для обработки кромок и краев:
◦ прямые;
◦ конусные;
◦ гантельные;
◦ фальцевые;
◦ фигурные;
◦ полустержневые;
• комбинированные – позволяют выполнять несколько разновидностей процессов:
◦ универсальные;
◦ пазо-шиповые;
◦ рамочные;
• фигерейные – применяются для декоративной обработки; бывают:
◦ горизонтальные;
◦ вертикальные;
◦ горизонтальные двухсторонние.

Внимательно изучайте информацию в карточке продукта при покупке в интернет-магазине или задавайте вопросы продавцу-консультанту. Так вы сможете подобрать нужный тип насадки для фрезерного станка или специальной машины. И справиться с поставленной задачей.

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