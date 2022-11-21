АО «МРЭК» ведёт активную работу по привлечению к ответственности за незаконное потребление электроэнергии и кражи с энергообъектов

- Любые вмешательства в работу находящегося под высоким напряжением электрооборудования смертельно опасны для жизни и здоровья. Попытки хищения оборудования и материалов на объектах электросетевого комплекса — основная причина электротравматизма сторонних лиц, - сказал начальник Службы безопасности АО «МРЭК» Марат Айбергенов.

- В случае выявления хищений нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной ответственности по статье 188 Уголовного кодекса РК (Кража), - отметил Марат Айбергенов.

Проводимые мероприятия приносят конкретные результаты, однако полностью исключить факты хищений пока не удаётся. До сих пор находятся злоумышленники, которые ради наживы готовы поставить под угрозу надёжность электроснабжения добросовестных потребителей.В этом году были выявлены факты безучетного потребления электроэнергии и незаконного подключения к электросетям АО «МРЭК» в селах Емир в Мунайлинском районе и Курык в Каракиянском районе.К примеру, в октябре текущего года в ходе проверки в селе Курык у одного из потребителей был обнаружен факт применения на приборе учёта сильного магнита, с помощью которого снижались показания потребления электроэнергии. По результатам проверки был составлен Акт с выдачей потребителю Предписания об устранении нарушений Правил потребления электроэнергией. Кроме того, за хищение электроэнергии потребитель обязан будет возместить убытки.По словам специалистов Службы безопасности «МРЭК», выявление фактов незаконного потребления электроэнергии и последующее привлечение нарушителей к ответственности является одним из направлений комплексной программы по работе с потерями электроэнергии Акционерного Общества.Также следует отметить, что хищение любого оборудования с электроподстанций, опор ЛЭП и других энергообъектов влечёт за собой не только ответственность, вплоть до уголовной, но и является смертельно опасным деянием.АО «МРЭК» напоминает, что хищение электроэнергии, проводов или элементов электрооборудования оказывает непосредственное влияние на качество электроснабжения множества потребителей, приводя к возникновению аварийных ситуаций и связанного с ним материального ущерба. Кроме того, действия нарушителей, приводящие к скачкам напряжения и сбоям в работе бытовой техники могут являться причинами возникновения пожаров.В настоящее время специалисты Службы безопасности компании продолжают реализацию комплекса мероприятий по выявлению и пресечению несанкционированного потребления электроэнергии. С целью снижения потерь ежемесячно проводятся рейды по выявлению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии, проводится разъяснительная работа с населением.