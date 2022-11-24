Как выбрать подрядчика для продвижения сайта

SEO как услуга — явление достаточно непростое. Во-первых, это растянутый во времени процесс, где результатов приходится ждать долго, а платить чаще всего нужно сразу. Во-вторых, часто возникают сложности с оценкой результата. Например, нахождение в топ-10 выдачи не гарантирует высоких продаж: то есть работа сделана, поставленные цели выполнены, а результата все равно нет. В-третьих, SEO было и остается полем для экспериментов, а подход к продвижению зачастую зависит от тематики сайта: то, что работало вчера с сайтом автопроката, сегодня может не сработать в медицинской тематике. Важна и локация целевой аудитории. Одно дело, если планируется продвижение сайтов в Алматы, и другое дело, когда нужно охватить всю страну. Из всех этих сложностей и вытекают проблемы с поиском исполнителя.

Оптимальный вариант для бизнеса — подрядчик, который уже работал с похожей тематикой. В этом случае исполнителю потребуется меньше времени на погружение в тему и на изучение потребностей целевой аудитории. Но родство тем не означает, что методы продвижения будут один в один: для каждого проекта должна быть предложена индивидуальная стратегия. Если у подрядчика были успешные кейсы, но не в той теме, в которой нужно, обратите внимание в условиях какой конкуренции работал исполнитель. В нишах с низкой конкуренцией продвигаться легче. При анализе портфолио обращайте внимание на те задачи, которые был поставлены и на те, которые были выполнены.

Поисковое продвижение сегодня редко используется в качестве единственного маркетингового инструмента. Бонусом для исполнителя может стать опыт подрядчика работы с социальными сетями, контекстной рекламой, работа с контентом. В таком случае можно будет говорить о комплексном продвижении в интернете и формировании имиджа компании, а не только о получении трафика из органической выдачи. В Webmate, например, занимаются не только разработкой и продвижением сайтов, но и контекстной рекламой, видеорекламой в Youtube, созданием анимационных роликов, продвижением в соцсетях, контентным маркетингом, таргетированной рекламой. То есть один исполнитель способен закрыть самые разные задачи, связанные с онлайн-маркетингом.

Также на старте важно подобрать удобную и понятную схему работы и формат оплаты. Например, можно работать над ростом целевого трафика на сайт. Такое продвижение в Webmate называют трафиковым. А можно стремиться к попаданию в топ по определенным ключевым запросам. Это «позиционное» продвижение. А можно работать и в том и в другом направлении, комплексно развивая сайт. Но и в этом случае заказчик должен понимать за что он платит, какие работы и в каком объёме будет выполнять подрядчик и какие будут результаты.