Услуги автоломбарда

Внезапно возникшие финансовые трудности требуют срочного решения. Получить деньги сегодня на выгодных условиях в долг нелегко. Микрофинансовые организации требуют огромные проценты за выданные займы, а банки усложняют процедуру выдачи и часто отказывают клиентам.

Одним из наиболее удобных решений финансовых проблем является обращение в автоломбард в Алматы на сайте lombard-almaty.kz и получение средств без лишних формальностей или траты времени. Высококвалифицированным специалистам «Альфа-ломбард» требуется совсем немного времени на процедуру оценки автомобиля и выдачу запрошенной суммы. Поэтому здесь вы получите деньги в рекордно короткие сроки и без лишней бюрократической волокиты.

Надежная компания

«Альфа-ломбард» более десятилетия предоставляет клиентам выгодные автокредиты под залог ТС. Здесь вы сможете воспользоваться наиболее выгодными предложениями по кредитованию автотранспортных средств.

Компания ведет свою деятельность в рамках действующего казахстанского законодательства. Кроме этого, она имеет аккредитацию в соответствующих инстанциях. Каждый автовладелец, обратившийся в «Альфа-ломбард», может рассчитывать на максимально прозрачные условия сотрудничества. Представители автоломбарда честно определят стоимость вашего автомобиля и предложат соответствующую сумму в качестве кредита.

Какие автомобили принимаются в качестве обеспечения

Чтобы воспользоваться услугами «Альфа-ломбард», достаточно отправить через сайт соответствующую онлайн-заявку. Менеджер компании свяжется с вами и согласует дату визита. В ломбард можно сдать следующие типы транспортных средств:

легковые;



грузовые;



мотоциклы;



строительную технику;



сельскохозяйственную технику.

После оформления соответствующего договора вы оставляете свой транспорт компании. Для этого выделена специальная стоянка, находящаяся под круглосуточно охраной. После погашения задолженности автовладелец сможет незамедлительно забрать собственное транспортное средство. Если же вы не сможете погасить долг, «Альфа-ломбард» оставляет за собой право на продажу вашей машины или любой вышеперечисленной техники.

Условия сотрудничества

Автоломбард предлагает своим потенциальным клиентам понятные и прозрачные условия сотрудничества. Деньги здесь выдаются после предоставления клиентом паспорта и техпаспорта автотранспортного средства. При необходимости сотрудники «Альфа-ломбард» помогут продать принадлежащий вам автомобиль, если возникнет такая необходимость. Работает офис компании в круглосуточном режиме, без выходных или праздников. «Альфа-ломбард» имеет разветвленную сеть представительств в разных городах Казахстана.