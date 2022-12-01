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Вячеслав Кантор: борьба с терроризмом и экстремизмом должна вестись в идеологическом поле

Просмотров:29 Опубликовано: Сегодня, 10:43
Вячеслав Кантор: борьба с терроризмом и экстремизмом должна вестись в идеологическом поле
Борьба с терроризмом

Страх перед террористическим актом был одним из доминирующих в большинстве цивилизованных стран в новом веке. По мнению Вячеслава Кантора, международного общественного деятеля, занимающегося вопросами безопасности и борьбы с нетерпимостью, череда страшных терактов, в том числе в крупнейших городах в, казалось бы, безопасной Европе, серьёзно подорвала то самое чувство безопасности большинству граждан европейских стран. Говорить о том, что страх этот был не обоснован, увы, не приходится. Однако Вячеслав Кантор отмечает то, что, к сожалению, нередко ответом на такой страх становился рост недоверия и нетерпимости в среде обычных граждан. А распространение нетерпимости, повышения уровня агрессии в обществе сыграло на руку прежде всего всё тем же террористам…



Страх над безопасностью?



Терроризм с начала нового тысячелетия не только оказал влияние на жизни многих людей, сделав их жертвами чуждой ненависти, но и сформировал многие политические и идеологические взгляды современности. В повестке как в политическом поле, так и в общественном пространстве прочно закрепился страх перед всем, что является «чужим», перед тем, что привычная уже безопасность будет нарушена вторжением в любую минуту. Если добавить к этому череду экономических и социальных потрясений последних лет, то уже не вызывает удивления то искреннее опасение перед будущим, которое испытывают сегодня практически все.



Угрозы повсюду, лучше не будет, и кто-то должен быть в этом виноват. Так Вячеслав Кантор описывает атмосферу, сформировавшуюся под давлением всех этих причин. Из этих корней во многом прорастает и та нетерпимость, ксенофобия и расизм, обострение которых можно наблюдать далеко не первый год, в том числе даже в тех странах, что ещё до недавнего времени считались толерантными и доброжелательными. Вячеслав Кантор же видит проблему не только в самом губительном влиянии всеобщего недоверия, но и в том, что это самое недоверие оказывается выгодно террористам – тем самым, что породили этих страхи. Если граждане любого общества уже не могут терпеть друг друга и готовы подозревать кого угодно в любых грехах, то продвижение идеологий, построенных на ненависти, становится куда проще. А ведь именно идеология, ненависть к цивилизации и человечеству в целом и определяют терроризм и его цели. Несмотря на то, что многие террористические течения и организации объявляют объектами своей ненависти представителей конкретных наций или религий, Вячеслав Кантор не склонен этому верить. Ведь если учесть, насколько неразборчив терроризм в жертвах, как теракты уносят жизни любых людей, просто оказавшихся не в том месте и не в то время, то никакие объяснения не соответствуют действительности.



Борьба с ненавистью



Антитеррористической деятельности и борьбе Вячеслав Кантор посвятил немалую часть своей общественной работы, и он не видит этой борьбы без борьбы в идеологическом пространстве. Выявление и наказание отдельных террористов или даже целых группировок необходимо, но не способно в долгосрочной перспективе победить терроризм как таковой. Вячеслав Кантор убеждён: чтобы у терроризма не осталось возможностей для распространения, побеждена должна быть ненависть как таковая, та атмосфера нетерпимости и агрессии, что ею порождается.



Пока общество остаётся расколотым, террористы будут действовать внутри него, причём с особенным прицелом на наиболее подверженных влиянию людей – представителей подрастающего поколения. Именно поэтому террористическая деятельность должна постоянно, в том числе особенно – на самом высоком уровне – подвергаться осуждению. Не менее жёсткий подход должен осуществляться и в отношении любых других проявлений нетерпимости, от антисемитизма и ксенофобии до ненависти на религиозной почве, уверен Вячеслав Кантор.



Что касается наказания терроризма, то и оно должно быть жёстким, причём относительно не только непосредственных исполнителей терактов, но и тех, кто любым образом этому способствовал. В пример Вячеслав Кантор приводит процесс над Мехди Неммушем, которому в 2019 году назначили пожизненный срок за теракт в Еврейском музее в Брюсселе. Несмотря на давление и запугивания, судьи настояли на своём. Как и на 15-летнем приговоре для пособника террориста, через которого он получил доступ к оружию. Как комментировал этот приговор Вячеслав Кантор, он является важным сигналом для потенциальных пособников: сигналом о том, что, каким-либо образом помогая терроризму, они становятся такими же виновниками гибели и страданий людей, как и непосредственный убийца.



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