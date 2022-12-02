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Туристический бум в Казахстане?

Просмотров:5 Опубликовано: Сегодня, 11:02
Туристический бум в Казахстане?
Туризм в Казахстане
В середине августа 2022 года были представлены данные о том, что Казахстан с января посетили 200 000 иностранных туристов. Чаще всего иностранцы бывали в Алматы и Нур-Султане. 

Что касается затрат туристов, то в день — это около 100 долларов в сумме. Имеется в виду средний турист в 3–4 звездочном отеле.

В начале мая к нам приезжали несколько блогеров из Саудовской Аравии. А затем из этой страны был поток туристов. Поэтому эксперт по внутреннему и выездному туризму Асем Козбагарова считает, что привлекать блогеров для развития международного туризма в Казахстане — просто необходимо. 
Также интересен событийный туризм в Казахстане, когда поездки связываются с определенными датами. 

Стабильно много туристов приезжает из РФ, но все чаще посещают РК и гости из Индии, ОАЭ. Их привлекает природа и климат нашей страны. 
Понемногу начинает восстанавливаться эта отрасль после пандемии, растет число авиарейсов. 
Читайте все последние новости туризма на kapital.kz. 

Что интересного посмотреть?



В августе рекомендуем посетить Атыраускую область, где начался сезон цветения лотосов, который продлится до середины сентября. Обычно в день на эту красоту приезжает посмотреть около 50 человек. Также они любуются редкими птицами, животными, лебедями.
Долина лотосов занесена в Красную книгу и является охраняемой природной территорией. Приезжие туристы иногда вырывают и топчут растения. Однако делается все, чтобы на этой уникальной территории была чистота и порядок. Оборудованы места для ночлега туристов. Строительство двух туристических баз планируется завершить до конца года.

Где искать кемпинг зоны для туристов?



Туристические зоны в этом году сооружаются в Алматы. В них оборудованы столы и беседки, они располагаются на просторных полянах, где можно легко поставить палатку. Если у туриста палатки нет с собой, ее дают в аренду. 
Костры необходимо разжигать строго по правилам. За любые нарушения и оставленный мусор могут оштрафовать.

Напомним, что на территории национальных парков действуют ограничения:
• нельзя ловить рыбу;
• нельзя собирать ягоды;
• нельзя рвать цветы;
• заниматься уничтожением деревьев и кустарников. 

Туризм в РК только приветствуется, но обязательно с бережным отношением к природе и всему, что было создано человеком.

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