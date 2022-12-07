Каким трейдеры запомнят 2022. Итоги года от брокера Esperio

Аналитик Esperio Нурбек Искаков представил свою версию главных событий и самых доходных активов 2022 года. Впрочем, он отмечает, что в оставшиеся дни декабря могут произойти еще более заметные и важные события на рынках.
ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА1. Специальная военная операция России на Украине
Конечно, сама по себе СВО к финансовым рынкам имеет мало отношения, однако последовавшие за ней санкции в отношении России, ее энергетического сектора и золотовалютных резервов (ЗВР) оказалась той самой «соломинкой», которая сломала «спину» глобальным рынкам.
К моменту начала СВО инфляция в США и других развитых экономиках Запада и так уже находилась на рекордных за 30 лет уровнях. При этом в феврале 2022 года ФРС даже не приступила к повышению учетной ставки от уровня 0,25%. Инвесторы и так понимали, что регулятору придется повышать ставки, а тут еще и резкий взлет цен на энергоносители после начала СВО, нефти на 40%, а газа на 100% и более. Аналитики Esperio
касались этих событий в публикациях. 2. Ужесточение монетарной политики ФРС
Это ужесточение в 2022 году стало рекордно быстрым из-за рекордно высокой инфляции. Уже в январе индекс потребительских цен в США в годовом выражении (ИПЦ) достиг астрономического для американской экономики уровня в 7,5% при ставке ФРС 0,25%. Включиться в антиинфляционную борьбу ФРС заставили чудовищно высокий уровень отрицательной реальной доходности главной резервной валюты в мире (-7,0% в год) со 100-процентной вероятностью углубления этой ситуации из-за санкционного роста цен на нефть и газ.
Инфляция вынудила ФРС США бить рекорды процентных ставок. Фото: Shutterstock
С марта по ноябрь 2022 года учетная ставка в США выросла с 0,25% до 4,00%. То есть на каждом из 6 заседаний, ФРС в среднем повышала процентную ставку на 0,62 п.п. при том, что средняя скорость за последние десятилетия, в периоды ужесточения монетарной политики составляла 0,25 п.п. На сайте брокера Esperio
эти темы освещались достаточно подробно.3. Техническая рецессия в США
На фоне действий ФРС фондовый рынок и экономика США испытали существенный спад в первой половине 2022 года. Фьючерс на главный фондовый индекс на планете S&P 500 по итогам двух кварталов 2022 года упал на 23%, а ВВП главной экономики в мире в первом квартале сократился на 1,6% кв/кв, а во втором квартале еще на 0,6% кв/кв.
Техническая рецессия в США в совокупности с другими сигналами, особенно с долгового рынка, дала понять, что мир находится на пути к циклическому кризису, который скорее всего настигнет мировую экономику в 2023 году.
Названные выше события побудили крупных участников торгов готовиться к кризисному обвалу рынков в конце 2022 или в начале 2023 года. Основным трендом стал выход из рисковых активов в наиболее ликвидные инструменты, зачастую это был просто кэш.4. и 5. Коллапс долгового рынка Великобритании и крах FTX
Яркими пятнами на картине финансовых рынков этого года стал сентябрьский коллапс на долговом рынке Великобритании, который чуть не превратился в мировой кризис, и крах третьей по размеру криптобиржи в мире FTX. Эти события можно объединить в одно, потому что их причины несмотря на кажущиеся различия, идентичны – сжатие долларовой ликвидности из-за агрессивной борьбы ФРС с инфляцией в 2022 году.
Пенсионные фонды и криптобиржа допустили критические ошибки в риск-менеджменте. Первые хотели заработать побольше, выстраивая высокорисковые облигационные пирамиды, закладывая и перезакладывая гособлигации. А FTX понадеялось на вечный рост криптовалют и поэтому решила, что можно использовать клиентские средства для торговли на криптовалютном рынке.
Крах биржи FTX стал результатом ошибок в управлении рисками. Фото: Shutterstock
Еще никто не знает каким будет информационно-событийный характер развязки всех перечисленных инцидентов. Но буквально в начале декабря появился сигнал, что в течение следующих двух-трех месяцев, фондовый рынок США (а значит и других стран) упадет еще на 30-40%. Значит, скорее всего, нас ждет новый форс-мажор военно-политического характера, потому что восприимчивость к экономическому негативу у инвесторов за 2022 год очень сильно снизилась.
Аналитики Esperio будут внимательно следить за развитием ситуации.
РЕЙТИНГ САМЫХ ДОХОДНЫХ АКТИВОВ ОТ ESPERIO 1. Турецкий фондовый рынок
Благодаря совершенно безумному с точки зрения макроэкономической теории сочетанию мягкого монетарного курса ЦБ Турции и галопирующей инфляции в 85% г/г турецкий фондовый рынок подбросил бенчмарк BIST NATIONAL 100 на 152% в лирах. С учетом 38-процентного ослабления турецкой валюты с начала 2022 года реальная доходность составила 114%. 2. Акции американских нефтяных компаний
Благодаря взлету цен на нефть с начала 2022 года акции Exxon Mobil (XOM) и Сhevron (CVX) прибавили 80% и 56% соответственно. Если к этому добавить рост американского доллара к широкой корзине валют за тот же период почти на 10%, то итоговый результат составит 90% и 66% соответственно.
При этом в отличие от безумного роста турецкого фондового рынка рост акций Exxon Mobil и Сhevron был ожидаем и логичен, так что несмотря на меньшую доходность в 2022 году именно «нефтянка» была лучшей инвестицией. 3. Акции ФосАгро
Российский производитель удобрений благодаря своей высокой доле на рынке, а также неожиданному укреплению рубля в 2022 году на 16% смог избежать санкционных опасностей и показать хороший рост. Еще летом акции компании росли на 50%, что вместе с укреплением рубля давало доходность в 66%. К текущему моменту совокупная доходность снизилась до 33-35%, что по-прежнему очень хорошо для 2022 года. 4. и 5. Фьючерсы на уголь и литий
Фьючерсы на уголь из-за энергетического кризиса обогнали даже цены на природный газ прибавив в 2022 году 111%. А фьючерсы на литий благодаря высокому спросу на электрокары выросли с начала года на 95%. И хотя эти производные инструменты на сырьевые товары не являются активами в классическом понимании, мы дали им почетные места за «волю к победе».На правах рекламы