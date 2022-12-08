Основные признаки поломки катализатора Пежо 206

Важным техническим узлом автомобиля является каталитический нейтрализатор. Он предназначен для очистки выхлопных газов, которые в результате контакта с веществами катализаторами и под воздействием высоких температур, превращаются в относительно безопасные для окружающей среды микроэлементы.
Средний пробег, на который рассчитан катализатор Пежо 206
, составляет 120-150 тысяч километров. Внутренняя его конструкция состоит из монолитных керамических сот, на каналы которых нанесен тонкий слой благородных металлов. При контакте выхлопа с ними, под воздействием давления и высокой температуры, они вызывают химические реакции, нейтрализующие углеводороды, окиси азота и углерода.
Из-за такой конструкции, соты со временем засоряются, за счет чего снижается пропускная способность катализатора и двигатель начинает «задыхаться». Поэтому, периодически, каталитический нейтрализатор придется менять. Но, в связи с имеющимися в нем металлами платиновой группы, его не стоит выбрасывать после демонтажа. Скупщики всегда предложат за нерабочий катализатор хорошую цену.
Поводы для замены каталитического нейтрализатора Пежо 206
Перед тем, как менять катализатор, нужно убедиться, что проблема именно в его неисправности. Сделать это можно следующими способами:
• осмотреть визуально;
• измерить противодавление перед катализатором;
• провести компьютерную диагностику.
При визуальном осмотре нужно проверить, нет ли на корпусе деформаций и явных признаков ударов или других механических повреждений. Конструкцию внутри камеры увидеть не получится. Визуально осмотреть ее можно только при демонтаже детали. Самостоятельно делать это не рекомендуется.
Проверить пропускную способность внутреннего элемента катализатора можно с помощью специального манометра. Его следует вкрутить на место первого датчика воздуха (лямбда-зонда). Показатель давления не должен превышать отметки в 0,2–0,3 единицы. При более высоком давлении, катализатор придется заменить или промыть, в зависимости от степени загрязнения.
Если при компьютерной диагностике выявлены ошибки выхлопной системы или датчиков воздуха, стоит проверить катализатор и управляющие им лямбда-зонды. Проблема может заключаться не только в дефектах или засорении керамических сот, но и в работе датчиков. Лямбда-зонды могут выйти из строя или же передавать некорректные данные из-за проблем с проводкой.
Признаки поломки катализатора Пежо 206
При полностью неисправном катализаторе, двигатель может не запускаться или же завестись с трудом и сразу заглохнуть. Если в такой ситуации выкрутить первый датчик воздуха, который расположен перед катализатором и двигатель после этого заведется, это значит, что проблема именно в катализаторе и его придется менять.
При частичном засорении нейтрализатора, автомобиль начинает «тупить». Если резко прибавить газ, машина медленно набирает обороты. При этом увеличивается расход топлива.
Если на панели загорается «Чек», а компьютерная диагностика показывает ошибку Р0420 — это свидетельствует о проблемах с катализатором или же имеется подсос воздуха в системе.
При таких симптомах, чтобы не мучить ни себя, ни автомобиль, стоит обратиться в автомастерскую для устранения неполадки с каталитическим нейтрализатором.На правах рекламы