АО «МРЭК» завершает модернизацию подстанции в районе «Тёплый пляж» Актау

- На данный момент 95% монтажных работ уже завершено. Проводятся пусконаладочные работы и мероприятия по подключению потребителей к новому распределительному устройству ЗРУ-10 кВ. Работы по повышению надежности оборудования проводятся в рамках утверждённой Инвестиционной программы. Проведенные нами работы обеспечат надежность электроснабжения потребителей, а также значительно уменьшатся аварийные отключения, связанные с изношенностью и морально устаревшим оборудованием, - рассказал руководитель Управления развития АО «МРЭК» Мурат Иманов.

Действующая подстанция, посредством которой осуществляется электроснабжение всех туристических объектов на побережье Каспийского моря, была построена 25 лет назад. За это время энергооборудование устарело и стало изношенным.В связи с развитием туристического кластера на побережье Каспийского моря энергопотребление в регионе значительно растет. Учитывая устойчивую тенденцию увеличения потребности в электроэнергии, АО «МРЭК» на системной основе наращивает свои энергомощности.Для повышения надёжности и качества электроснабжения потребителей энергетики заменили изношенные масляные выключатели 10 кВ на современные вакуумные выключатели. Установленное оборудование позволит снизить эксплуатационные расходы, исключить пожаро- и взрывоопасность электроустановок, а также снизить экологические риски на окружающую среду.В рамках реконструкции на подстанции возвели новое блочно-модульное здание. В новом здании установили комплектное распределительное устройство КРУ-10 кВ.Также на подстанции предусмотрена система мониторинга и управления с передачей данных на диспетчерский щит регионального центра АО «МРЭК». Это даст возможность в режиме реального времени отображать оперативную информацию, текущие значения телеизмерений, положение коммутационных аппаратов, а также выполнять оценку состояния сети, что в свою очередь позволит вести точный учет распределения и потребления электроэнергии.Завершение работ в полном объеме планируется в конце декабря 2022 года.Напомним, что для развития туристического хаба на побережье Каспийского моря в 2021 году АО «МРЭК» ввело в эксплуатацию новую подстанцию «Южная» ПС-110/10 кВ с трансформаторами 2х25 МВА и провело новую воздушную линию 110 кВ протяженностью 6 км. Также в 2021 году энергетики АО «МРЭК» завершили строительство двухцепной воздушной линии электропередачи. Это 3 километра в северном направлении и 7,3 километра в южном направлении до базы отдыха «Алау». В ходе работ было смонтировано 256 опор. Для безопасности птиц на воздушных линиях установлены современные защитные устройства.В 2022 году энергетики АО «МРЭК» провели масштабную работу по модернизации и реконструкции энергетического объекта ГПП-35/10 кВ «Шетпе» в селе Шетпе в Мангистауском районе. В ходе работ было полностью модернизировано оборудование релейной защиты и автоматики (РЗА). Вместо морально устаревших устройств РЗА на электромеханической базе энергетики установили модернизированные цифровые микропроцессорные терминалы. Для повышения надежности электроснабжения сельских территорий на энергообъекте установили также новые вакуумные выключатели 35–10 кВ вместо масляных аналогов.В октябре 2022 года энергетики АО МРЭК завершили реконструкцию электросетевого оборудования на подстанции ПС-110/10 кВ «ГПП-2Г» в городе Актау. Подстанция обеспечивает электроэнергией десятки социальных объектов (школы, детские сады, больницы и др.) и население, проживающее в нескольких микрорайонах города Актау (5-10, 23, 24, 25, 28А). Для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей специалисты заменили физически изношенное оборудование КРУ-10 кВ. Помимо этого, на подстанции успешно модернизировали устройства релейной защиты и автоматики (РЗА). Вместо морально устаревших устройств РЗА на электромеханической базе энергетики установили модернизированные цифровые микропроцессорные терминалы на силовых трансформаторах и ячейках КРУ-10 кВ. Это позволит за минимально короткое время определять и локализовать поврежденные участки энергосистемы, что предотвратит развитие аварийных ситуаций и повреждение другого оборудования подстанции.