Что такое гандикап в прогнозах

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Спорт может приносить деньги не только спортсменам, но и обычным зрителям. Букмекеры предлагают делать прогнозы онлайн за несколько секунд.
Но в многообразии спортивных прогнозов можно потеряться, а ставить только на удачу - очень плохая идея. Прежде чем начать делать прогнозы, нужно разобраться во многих аспектах, и точно знать, что такое гандикап на ставках в крикете.
Поскольку коэффициенты на явного фаворита очень низкие, ставить на его общую победу неинтересно. Напротив, иногда вероятность чистой победы более слабой команды очень низка, и делать такой прогноз слишком опасно.
Поэтому букмекерские конторы предлагают прогнозы с гандикапами, которые представляют собой искусственное преимущество или приемлемый разрыв для одной из команд. Это делается для того, чтобы уравнять коэффициенты на команды с разными шансами на победу.
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Этот вид спортивных прогнозов не очень сложен, и вы сможете понять значение гандикапа в прогнозах за пару секунд. Итак, гандикап - это положение, при котором более слабому сопернику дается преимущество в виде мячей, очков или секунд.
Смысл гандикапа в том, что он уравновешивает шансы команд. Благодаря этому качеству гандикапы активно используются в прогнозах на многие виды спорта.
Этот термин пришел к нам из конных скачек, когда более слабых лошадей ставили немного впереди на старте, чтобы придать забегу дополнительный азарт.
Гандикапы в прогнозах могут быть положительными (+), отрицательными (-) и нейтральными (0). Кроме того, гандикап может быть целочисленным и десятичным.
Целый гандикап обычно является европейским гандикапом, а дробный - азиатским. Европейский гандикап обычно включает только три исхода: выигрыш, ничья, проигрыш; возврата быть не может. Азиатский гандикап более гибкий, в его случае можно вернуть всю ставку или ее часть.
Для гандикапов в ставках используются совершенно разные значения, в зависимости от ширины линии и спреда букмекера.
Например:
Как правило, в наши дни стратегия прогнозов на гандикап обычно делится на две категории: на отрицательный гандикап и на положительный гандикап.
Отрицательный гандикап в пронозах выбирается игроками в ситуациях, когда в паре соперников есть явный фаворит. В редких случаях люди делают ставки на отрицательный, когда речь идет о примерно равных соперниках, и происходит это из-за желания забить много, ведь коэффициенты в таких случаях даже на минимальный гандикап могут быть очень высокими.
Если вы уже знаете, как делать прогнозы на футбол и выигрывать, то когда вы видите в линии явного фаворита, например, "Манчестер Юнайтед", вы понимаете, что имеет смысл играть на гандикапе, потому что ставить на исход матча было бы глупо: коэффициенты на это событие будут очень низкими.
Плюсовые гандикапы в ставках предполагают в основном один и тот же алгоритм: подбирается пара фаворит-аутсайдер, но с той целью, что положительный результат встречи больше нужен заведомо более слабой команде.
Обычно это происходит в тех случаях, когда более слабая команда находится на вылете из чемпионата, или более сильный соперник просто не имеет оснований для победы в данной конкретной игре.
Если вы хотите регулярно выигрывать на прогнозах с гандикапом, вам необходимо следовать всем тем же рекомендациям, что и для других видов прогнозов.
Важно тщательно готовиться к каждому матчу, анализировать все его мельчайшие детали, придерживаться выбранной стратегии и знать, когда лучше остановиться, а когда, напротив, можно продолжать игру. Вот еще несколько советов по прогнозам на гандикап сегодня для вас.
Следует учитывать расписание каждой команды. Если впереди серия сложных противостояний, то, скорее всего, отрицательный гандикап на фаворита будет неуместен, так как команда постарается сохранить силы для будущих игр.
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