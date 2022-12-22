Что такое гандикап в прогнозах

Спорт может приносить деньги не только спортсменам, но и обычным зрителям. Букмекеры предлагают делать прогнозы онлайн за несколько секунд.

Но в многообразии спортивных прогнозов можно потеряться, а ставить только на удачу - очень плохая идея. Прежде чем начать делать прогнозы, нужно разобраться во многих аспектах, и точно знать, что такое гандикап на ставках в крикете.

Поскольку коэффициенты на явного фаворита очень низкие, ставить на его общую победу неинтересно. Напротив, иногда вероятность чистой победы более слабой команды очень низка, и делать такой прогноз слишком опасно.

Поэтому букмекерские конторы предлагают прогнозы с гандикапами, которые представляют собой искусственное преимущество или приемлемый разрыв для одной из команд. Это делается для того, чтобы уравнять коэффициенты на команды с разными шансами на победу.

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Значение гандикапа в ставках

Этот вид спортивных прогнозов не очень сложен, и вы сможете понять значение гандикапа в прогнозах за пару секунд. Итак, гандикап - это положение, при котором более слабому сопернику дается преимущество в виде мячей, очков или секунд.

Смысл гандикапа в том, что он уравновешивает шансы команд. Благодаря этому качеству гандикапы активно используются в прогнозах на многие виды спорта.

Этот термин пришел к нам из конных скачек, когда более слабых лошадей ставили немного впереди на старте, чтобы придать забегу дополнительный азарт.

Гандикапы в прогнозах могут быть положительными (+), отрицательными (-) и нейтральными (0). Кроме того, гандикап может быть целочисленным и десятичным.

Целый гандикап обычно является европейским гандикапом, а дробный - азиатским. Европейский гандикап обычно включает только три исхода: выигрыш, ничья, проигрыш; возврата быть не может. Азиатский гандикап более гибкий, в его случае можно вернуть всю ставку или ее часть.

Для гандикапов в ставках используются совершенно разные значения, в зависимости от ширины линии и спреда букмекера.

Например:

В пронозах на футбол гандикапы ставятся на забитые голы, угловые, пенальти, желтые карточки.



В теннисе: сеты, геймы, эйсы и двойные ошибки.



В хоккее: шайбы, штрафы, выигранные вбрасывания.



В баскетболе: очки, штрафные броски, трехочковые броски, фолы.

Стратегия прогнозов на гандикап

Как правило, в наши дни стратегия прогнозов на гандикап обычно делится на две категории: на отрицательный гандикап и на положительный гандикап.

Отрицательный гандикап в пронозах выбирается игроками в ситуациях, когда в паре соперников есть явный фаворит. В редких случаях люди делают ставки на отрицательный, когда речь идет о примерно равных соперниках, и происходит это из-за желания забить много, ведь коэффициенты в таких случаях даже на минимальный гандикап могут быть очень высокими.

Если вы уже знаете, как делать прогнозы на футбол и выигрывать, то когда вы видите в линии явного фаворита, например, "Манчестер Юнайтед", вы понимаете, что имеет смысл играть на гандикапе, потому что ставить на исход матча было бы глупо: коэффициенты на это событие будут очень низкими.

Плюсовые гандикапы в ставках предполагают в основном один и тот же алгоритм: подбирается пара фаворит-аутсайдер, но с той целью, что положительный результат встречи больше нужен заведомо более слабой команде.

Обычно это происходит в тех случаях, когда более слабая команда находится на вылете из чемпионата, или более сильный соперник просто не имеет оснований для победы в данной конкретной игре.

Советы по прогнозам на гандикап

Если вы хотите регулярно выигрывать на прогнозах с гандикапом, вам необходимо следовать всем тем же рекомендациям, что и для других видов прогнозов.

Важно тщательно готовиться к каждому матчу, анализировать все его мельчайшие детали, придерживаться выбранной стратегии и знать, когда лучше остановиться, а когда, напротив, можно продолжать игру. Вот еще несколько советов по прогнозам на гандикап сегодня для вас.

Детально анализируйте каждый матч, иначе будет проблематично делать выигрышные прогнозы с гандикапом на длинной дистанции.



Отдавайте предпочтение гандикапам с возможностью возврата, которые позволяют рискнуть и подстраховаться.



Избегайте низких коэффициентов: лучше избегать вариантов с коэффициентами 1,45 и ниже; единственным исключением из этого правила являются экспресс-прогнозы.



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Следует учитывать расписание каждой команды. Если впереди серия сложных противостояний, то, скорее всего, отрицательный гандикап на фаворита будет неуместен, так как команда постарается сохранить силы для будущих игр.