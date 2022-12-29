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Защитные каски

Просмотров:44 Опубликовано: Сегодня, 20:26
Защитные каски
Защитные каски

Строительные шлемы предназначены для защиты головы от падающих сверху предметов. Безопасность на стройплощадке и других объектах обеспечит защитная каска купить которую по доступной цене можно в специализированном интернет-магазине.


Каски


В каталоге продукции представлен большой ассортимент различных моделей касок, которые требуются монтажникам, электрикам, представителям других специальностей. Стоимость предлагаемых товаров зависит от материала изготовления и компании-производителя.


Защитные каски имеют высокие эксплуатационные характеристики. Магазин работает напрямую с надежными производителями, выпускающими качественную продукцию, отвечающую всем требованиям безопасности.


Интуитивно понятный интерфейс сайта позволяет быстро найти подходящее изделие, добавить его в корзину. Покупки незамедлительно отсылаются на адрес доставки в города Казахстана. Покупатели имеют возможность самостоятельного забрать товар в указанных торговых точках.


Каска представляет собой шлем, состояний из пластикового противоударного корпуса, обивки, предназначенной для смягчения удара, козырька, защищающего от яркого света.


Преимущества подобного средства защиты:


  • минимизирует риски, защищает голову;

  • удобное крепление ремнями;

  • устойчивость к любому температурному режиму;

  • обладает высокой прочностью.

Особенности касок для монтажников и электриков


Приобретая каску, следует учитывать, для какой сферы деятельности она предназначается. Особенностью шлема для электрика является щиток, который предохраняет лицо при вспышке электрической дуги.


При изготовлении каски для электромонтажника предусмотрено полное закрытие лица, возможность легкого управления экраном. Защитное изделие должно обладать высоким сопротивлением электротоку,


На монтажной каске имеется подбородочный ремень, обеспечивающий ее удержание и удобную посадку на голове. При первых появлениях сколов, вмятин, трещин следует заменить шлем на новый. Со временем даже прочные материалы изнашиваются. В сложных условиях эксплуатации каска должна постоянно подвергаться осмотру. При выявлении повреждений внутренней оснастки, корпуса, прочих дефектов ее замена обязательна.


Срок годности строительных шлемов из полиэтилена низкого давления, касок для металлургических цехов обычно составляет от 3 до 4 лет. Далее данное средство защиты должно быть изъято из эксплуатации.



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