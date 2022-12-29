БК Ubet – новое имя в мире беттинга

Казахстанская букмекерская контора Ubet работает на рынке совсем недавно – с 2021-го года, но за короткий временной отрезок эта компания уже успела достойно заявить о себе.
Новым компаниям на беттинг-рынке довольно долго приходится зарабатывать себе авторитет, но Ubet букмекерская контора
справилась с этой задачей довольно быстро, благодаря ряду весомых факторов, привлекающих игроков на ставках. В первую очередь – это широкая линия для спортивных пари и привлекательные коэффициенты, также у букмекера всегда в наличие ряд бонусных предложений. Но обо всем по порядку.
Интерфейс сайта
У компании Юбет лаконичный и удобный черно-белый дизайн официального сайта с небольшими вкраплениями желтого цвета. Выглядит все это достаточно приятно для глаз, текст читается удобно, а главное – основные блоки меню расположены максимально эргономично и привычно в плане структуры. Дизайнеры сайта постарались сделать все разделы и блоки в выдержанном классическом стиле, чтобы игроки не тратили лишнее время на поиск нужной информации на сайте, или важного его раздела.
Приложения
Для тех клиентов БК Ubet (https://betonmobile.kz/bukmekerskaya-kontora-ubet
), которые предпочитают пользоваться преимуществами букмекера, используя при этом свой смартфон, доступны удобные приложения. Их можно скачать непосредственно с официального сайта Юбет, доступны они на обеих самых популярных платформах – Android и iOS.
Линия и маржа
«Ширина» спортивной линии компании Юбет – одно из главных ее преимуществ, которые так нравятся игрокам. Букмекер предлагает более двух с половиной десятков видов спорта для ставок, причем наряду с привычными дисциплинами, вроде футбола, баскетбола и тенниса, есть и довольно редкие – спидвей, зимние виды спорта, дартс и другие.
Роспись также впечатляет. На топ-событиях, вроде матчей футбольных Лиги чемпионов или Английской Премьер-лиги, любители ставок могут найти до 1500 позиций для ставок, но и для менее популярных «ивентов» количества маркетов вполне достаточно для того, чтобы выбрать из них что-нибудь интересное – от 40 позиций и выше.
Маржа у этой компании также по нраву игрокам, так как она довольно низкая. Речь о 3.5-4.5% в среднем по популярным маркетам, а на некоторые турниры, вроде АПЛ, значение может опускать и до 2.5%.
Бонусы букмекера
Одной из главных привлекательных сторон БК Юбет является широкая бонусная программа. Эта компания буквально «засыпает» игроков различными акционными предложениями, и процесс этот начинается еще с момента регистрации, когда каждый желающий может получить себе на счет до 100 тысяч тенге на первый депозит.
Кроме того, для клиентов букмекера доступны различные виды кэшбэков, повышенные коэффициенты на ставки типа «экспресс» и бездепозитные фрибеты. Например, по промокоду BETON можно получить бесплатную ставку на сумму до 5 000 тенге.
Платежные системы
В БК Юбет есть большой выбор платежных систем для внесения средств на счет и их последующего вывода. Это «классические» банковские карты Visa и Mastercard, различные виды онлайн-платежей, включая «Сбербанк Онлайн», а также электронные кошельки Qiwi, системы bcc.kz, Plus24, Kassa24, Wooppay, терминалы PayBox и многие другие методы.
Другие преимущества Ubet
Из не упомянутых выше «фишек» данного букмекера, которые являются очень удобным дополнением к основному «меню» преимуществ, отметим следующие:
- внимательная служба поддержки;
- опция «cash out» (возможность досрочного расчета ставки);
- возможность просмотра видеотрансляций по многим событиям прямо на сайте или в приложении БК;
- редактор чека (опция, благодаря которой можно изменить в купоне ставки одно или несколько событий, если матч еще не начался).На правах рекламы