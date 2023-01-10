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ЛАДА.kz » Новости компаний

Добро пожаловать в FR Group

Просмотров:12 Опубликовано: Сегодня, 12:28
Добро пожаловать в FR Group
FR Group
Мы хотим познакомить вас с уникальным маркетплейсом, который стал домом для многих фэшн-брендов. FR Group — это место, где можно встретить своего фаворита! Одежда, обувь и аксессуары, которые выбирают знаменитости, инфлюенсеры и люди со вкусом. Интернет-магазин является официальным дистрибьютором торговых марок в Украине, поэтому гарантирует оригинальность и высокое качество изделий. В карточках можно ознакомиться с конструктивными описаниями характеристик и дополнительными фотографиями. Служба оперативной доставки Новая Почта безопасно и надежно доставляет ваши заказы.
 

Широкий ассортимент фирменных линеек на Fashion Retail Group


 
Платформа представляет коллекции лучших в мире лейблов. Среди них точно есть ваш любимчик! В разделе с новинками вы найдете свежие тренды от знаменитых фирм. Модные комбинации способны изменить восприятия фэшн-индустрии. Также на платформе есть и скидочные предложения и регулярно проводятся акции. 
 
Добро пожаловать в FR Group


Добро пожаловать в FR Group


Современный Calvin Klein стал символом люкса. Брендовый микс объединяет классику и новые предпочтения. Известные футболки с логотипом обрели своих фанатов в обществе. В производстве дизайнеры следуют традициям, но не перестают удивлять инновационными процессами в работе. Торговая марка Diesel стала ассоциироваться с дерзкими, провокационными мотивами. В лукбуке преобладают вещи из высококачественного денима. Рваные детали создают особенные акценты в образе. Практичный и в то же время уникальный Тommy Hilfiger живет в балансе лайфстайла и классики: универсальные фасоны, узнаваемый принт и огромный выбор цветовой палитры для женщин и мужчин. Underwear знакомит с изысканным нижним бельем. А Walker продолжает развиваться в спортивном направлении. Under Armour изготавливает функциональную, технологическую обувь, за которой гонятся миллионы людей. 

Добро пожаловать в FR Group


Уже спешите оформить заказ?


 
Как мы вас понимаем! На сайте вас ждет уникальное сочетание разных стилистик, которые помогут создать универсальный гардероб. Максимум экспериментов и комбинаций! Внимательно ознакомьтесь с представленной продукцией. У вас также есть возможность отсортировать товары по актуальному запросу, используя доступные фильтры. Благодаря шопингу онлайн вы экономите много времени, ведь приобрести желанные наряды можно сидя дома, на работе и даже на вечеринке с друзьями. 
 
Добро пожаловать в FR Group


Добро пожаловать в FR Group


Добавляйте фаворитные модели в корзину и приступайте к покупке. Указывайте правильные контактные данные, адрес для получения посылки и оплачивайте удобным способом.

Все сделано с большой любовью к моде!

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