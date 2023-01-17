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Вспоминаем достижения спортсменов из Казахстана в 2022 году

Просмотров:120 Опубликовано: Сегодня, 18:49
Вспоминаем достижения спортсменов из Казахстана в 2022 году
Киберспорт
В 2022 году спортсмены Казахстана смогли добиться хороших результатов на международных соревнованиях. Мы решили вспомнить о том, каким был прошедший год и отметить наиболее значимые достижения в различных видах спорта.

Бодибилдинг
3 декабря в Астане прошел первый международный турнир по бодибилдингу. Одобренные Национальным Физическим Комитетом, соревнования являются путевкой в профессиональную лигу, где счастливые победители получают желанные титулы Мистер Олимпия и Мисс Олимпия. На шоу в столице Казахстана собралось более 500 начинающих спортсменов со всего мира, в том числе Айша Каипова.

Киберспорт
Казахстанские киберспортсмены показали, что они могут противостоять таким голиафам киберспорта, как Южная Корея, США и Германия. В ходе турнира IEM по Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) в Далласе, Абай HObbit Хасенов и его команда Cloud9 разгромили соперников из ENCE со счетом 3:0. Продолжая бороться за первое место, команда одолела команды топового уровня, такие как FaZe Clan и BIG. IEM Rio Major 2022 также стал свидетелем мастерского выступления Алексея Qikert Голубева, который вместе со своей командой Outsiders занял первое место и обеспечил пропуск на соревнования IEM Katowice 2023.

Шахматы
Женская команда Казахстана была особенно сильна в этом году. Результаты 44-й шахматной олимпиады в Ченнае, Индия, стали подтверждением мастерства казахских спортсменок, когда команда заняла 8-е место в общем зачете. Капитан команды Жансая Абдумалик была признана третьим сильнейшим игроком среди 2 000 участников соревнований. А Бибисара Ассаубаева получила звание лучшей азиатской шахматистки. Ранее она побила рекорд Гиннеса, став самой молодой чемпионкой мира по блицу среди женщин на турнире «Азиатские шахматы».

Бокс и ММА
Кто не слышал о Шавкате Рахмонове? Непобежденная звезда ММА впечатляюще начала свой сезон в UFC заполучив по итогу 10 место. Другой известный боец Джанибек Алимханулы недавно завоевал главный титул WBO и поднялся на 4-е место в рейтинге ESPN. Нельзя не упомянуть и о национальной сборной Казахстана по боксу, которая заняла третье место в рейтинге Международной боксерской ассоциации, следуя за США и Бразилией.

Футбол
2022 год стал удивительным годом для казахских футболистов сразу по нескольким причинам. Казахстан вошел в историю футбола, когда национальная команда одержала замечательную победу над Беларусью со счетом 2:1 на групповом этапе Лиги Наций УЕФА. Эта победа впервые обеспечила сборной участие в Лиге B 2024-2025 годов. В следующем матче сборная Казахстана по футболу стала лидером группы С, набрав в общей сложности 13 очков после победы над Словакией.

Теннис
Елена Рыбакина ошеломила всех после того, как в результате упорной борьбы против Онс Жабер она завоевала титул чемпионки Уимблдона. Хотя после Уимблдона у теннисистки был относительно спокойный сезон, недавно она совершила неожиданное возвращение, заняв первое место в ходе соревнований Мировой теннисной лиги в Дубае. Она победила действующего игрока № 1 Игу Свёнтек, а также Арину Соболенко и двукратную чемпионку турниров Большого шлема Каролин Гарсию. В общем рейтинге женская сборная Казахстана по теннису впервые вошла в топ-10 мирового рейтинга, обойдя, в частности, команды России, Италии и Германии.

Если вы внимательно следили за спортивными событиями ушедшего года, то наверняка сейчас смогли испытать чувство ностальгии и еще раз порадоваться за успех спортсменов. 2023 год только начался, но мы надеемся, что он принесет немало спортивных успехов. Если вы хотите начать год успешно и получить стабильный дополнительный заработок, то обратите внимание на сайт https://traff.family. Он прекрасно подойдет для спортивных болельщиков, которые желают упрочить свое финансовое положение и заработать на партнерских программах.

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