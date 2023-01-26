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Кредиты в Казахстане

Просмотров:96 Опубликовано: Сегодня, 20:41
Кредиты в Казахстане
Кредиты в Казахстане

В банках Казахстана кредит могут получить клиенты, предоставившие справки, подтверждающие официальную зарплату. Однако некоторые категории людей имеют стабильный доход, но не трудоустроены официально. Это те граждане, которым платят «серую» зарплату, а также те, кто работает по патенту, ИП, самозанятые. По данным Statsnet.co, для таких клиентов предлагаются кредитные программы в некоторых банках. При этом не придется подтверждать доход.


Forte-Bank


Для получения кредита можно воспользоваться услугами Форте-банка. Заявки одобряются за несколько минут, деньги выдаются в день обращения. Заемщик сможет получить:


  • сумму от 100 тысяч тенге;

  • на срок до 5 лет;

  • с минимальной ставкой 20.99% годовых;

  • с комиссией по оформлению 2,5%.

Если оформлять без комиссии, то ставка будет 26,99%. Данный кредит является нецелевым. Поэтому заемщику не нужно отчитываться за трату денег, как это полагается для целевых займов. Для получения экспресс-кредита не нужно искать поручителей. Для получения кредита имеются возрастные ограничения – от 21 до 63 лет.


Погашать суммы по кредитным обязательствам можно в терминалах самообслуживания, через мобильное приложение. Допускается досрочное погашение полностью или частично. Штрафов и комиссий для этого не предусмотрено.


Хоум Кредит


В Хоум Кредит банке можно поучить кредит «Простой». Оформление происходит без скрытых комиссий. Дополнительных затрат и залога не требуется.


Кредитный договор помещается на одной странице, поэтому прочитать его несложно. Все условия понятны:


  • сумма – до 2 млн;

  • максимальный срок выплаты – 60 месяцев;

  • ставка – 22-42,5%.

Кредитный договор оформляется после рассмотрения и одобрения онлайн-заявки. Подписание контракта производится в офисе банка.


Для поучения займа необходимо быть гражданином Казахстана в возрасте от 23 до 63лет. Для получателей пенсии имеется специальное предложение. Возраст заемщика может быть до 75 лет.


Иностранные граждане также могут рассчитывать на получение кредитного продукта «Простой». Для этого нужно иметь ИНН и вид на жительство в Казахстане. Срок кредитования должен быть ниже срока вида на жительства.


Проверка контрагентов


Удобным сервисом для проверки контрагентов по 37 критериям риска является сайт Statsnet. На этом портале можно познакомиться с информацией о зарегистрированных юрлицах и ИП. На сегодняшний день по данным Statsnet.co имеется более 200 млн регистраций. И это еще не предел.



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