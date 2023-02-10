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Маркетплейс Амазон: история возникновения легенды

Просмотров:107 Опубликовано: Вчера, 22:51
Маркетплейс Амазон: история возникновения легенды
Амазон

Обретший мировую известность ресурс Амазон был создан Джеффом Безосом, для которого этот проект был сродни авантюре. Имея высокооплачиваемую работу, Безос ушёл с неё и решил воплотить возникшую у него идею. Кстати, у стран СНГ тоже имеется перспективный маркетплейс – Sello.uz, и, вполне возможно, что со временем он станет не менее известным, чем «детище» Безоса.


Первоначально торговая площадка Амазон (сменившая к тому времени несколько названий) планировалась под продажу разных товаров, но решено было начать с книг. Ресурс был зарегистрирован в 1994 году, в Сети он появился через год. Удобно, что начиналось название ресурса с буквы «А», что продвигало его на первые строчки по алфавиту, уже обеспечивая популярность.


Секреты успеха Амазон


1. Разнонаправленность продаж. Начиналось всё с книг, но площадка могла продавать (а после 1998 года и стала продавать) разнообразную продукцию. В частности, это были диски DVD с кино, музыкой, играми.


2. Постоянное обновление IT-сферы и развитие компании. Модернизация сервиса под поиск кино упростила работу с ресурсом для простых пользователей, давая возможность быстрее находить интересующие товары.


3. Наряду с собственными разработками компания занималась поглощением смежных бизнесов. Расширялся ассортимент организации, собственные наработки компании привлекали больше клиентов, возникали новые платные услуги.


4. Развитие собственного бренда. Амазон внимательно следит за продаваемыми товарами, поставляя покупателю качественную продукцию в сжатые сроки. За счёт этого формируется определённое доверие к бренду.


5. Оплата за рекламные места. Компания находится на третьем месте после поисковика Гугл, активно продвигая как собственные товары, так и продукцию парнёров. Рынок рекламы занят Амазон на 4,2%, и расширение бренда продолжается.


Современное развитие компании привело к появлению подписки Amazon Prime. Благодаря ей пользователь получает товар быстрее, а доставка получается бесплатной. Период льгот составляет один месяц, при этом действуют скидки и эксклюзивные предложения. Таким образом, компания привлекает новых покупателей, увеличивая собственное влияние на мировом рынке.


Но такие успехи были бы невозможны без Джеффа Безоса. Именно его концепция и умение проявить настойчивость или договориться, а также подмечать перспективы дальнейшего развития определила будущее компании. В 2018 году этот человек был признан самым богатым в мире. Но состояние главы Амазона – прежде всего в самой компании и её прогрессе.



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