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Брокер Esperio: в какие активы инвестировать в марте 2023 года?

Просмотров:8 Опубликовано: Сегодня, 12:38
Брокер Esperio: в какие активы инвестировать в марте 2023 года?
Онлайн-брокер Esperio
Исследования аналитиков Уолл-стрит показывают, что мартовские результаты рисковых активов обычно самые низкие по сравнению с доходностью в январе и феврале. Во что инвестировать в марте, -- рассказывает аналитик Esperio Нурбек Искаков

Покупка акций ETF-фонда на падение американского фондового рынка



Одной из ключевых историй марта, должно стать осознание инвесторами отсутствия объективных условий для роста фондовых рынков, отмечает аналитик онлайн-брокера Esperio. Крупные экономики замедляются (слабые данные деловой активности, плохая корпоративная отчетность). Инфляция остается чрезвычайно высокой, слабо реагируя на антиинфляционные меры центробанков.

За ростом фондовых индексов начала года не стоит ничего, кроме «эффекта января», когда крупные западные инвестфонды, пытаясь снизить налоговые выплаты, продают часть своего портфеля в декабре, а в январе покупают акции обратно. В 2023 к этому
добавилась и позитивная история о скором завершении цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС из-за декабрьского замедления инфляции в США до 6,5% г/г.

В действительности, основным фактором уменьшения инфляционного давления стало снижение цен на энергоносители. При этом стержневая часть инфляции, с которой ФРС борется повышением учетной ставки, отреагировала слабо.
Без продолжения ужесточения денежно-кредитных условий американского регулятора падать инфляции дальше будет очень сложно, а если к этому добавится еще и всплеск цен на энергоносители, то инвесторов, поверивших в рост фондовых рынков, в ближайшие месяцы будет ждать глубокое разочарование, отмечает аналитик компании Esperio.

Коррекция фондовых индексов может начаться уже в начале марта, если судить по темпам сжатия долларовой денежной массы, а также начавшемуся укреплению USD на глобальном валютном рынке.
Параметры ожидаемого снижения очень привлекательны, потому что при среднестатистическом росте главного фондового бенчмарка S&P 500 в марте примерно на 1,0%, его потенциальное снижение оценивается нами в 13,0-15,0%. То есть соотношение возможной прибыли к потерям 13 к 1 или 15 к 1.
Реализовывать подобную идею можно различными способами, подойдет и продажа фьючерса на индекс S&P 500 и покупка опционов пут. Но более простой и понятной историей может стать приобретение акций реверсивного ETF-фонда на падение S&P 500.

Среди надежных фондов – ProShares Short S&P500 (SH), ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ). Первый более консервативен: соотношение к динамике индекса 1 к 1. Второй агрессивнее: при соотношении 3 к 1, изменения индекса S&P 500 на 1% меняет цену ETF SQQQ сразу на 3%.

Брокер Esperio: в какие активы инвестировать в марте 2023 года?


Покупка ETF-фонда на рост золота



Золото в кризисы чувствует себя уверенно. Поэтому его часто используют крупные инвестфонды как хеджирующий инструмент. Если предположения о проблемах фондового рынка в марте реализуются, то рост спроса на золото может выступить драйвером повышения цен.
Единственное условие для данной операции – уровень цен в золоте для уверенного входа в позиции. На текущий момент рыночные котировки золота располагаются на отметках $1850-1855 за тройскую унцию, а для открытия позиций необходимы $1650-1700 (или минус 8%).

Поскольку USD перешел к росту, то в следующие недели мы можем получить приближение цен на золото к интересующим уровням. При правильном входе эта позиция может из краткосрочной превратиться в среднесрочную, с увеличением целей роста к концу марта-середине апреля с 8-10% доходности в USD до 20-25% к маю-июню.

Для реализации доступен широкий спектр инструментов: от беспоставочных фьючерсов на золото до акций специализированных ETF-фондов. Последний вариант более простой. Для него подойдут фонды SPDR Gold Shares и Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF.

Покупка коротких гособлигаций США



На текущий момент на американском долговом рынке есть сильная инверсия доходностей, то есть превышение доходности краткосрочных гособлигаций США (Treasury Bills) по сравнению с доходностью долгосрочных.

Такая ситуация в 100% случаях предшествовала рецессии и падению фондовых рынков, после чего спред доходностей схлопывался и стоимость краткосрочных гособлигаций США вырастала. Номинал таких облигаций от $1000 до $5000, а срок обращения от нескольких недель до года, так что подойти они могут практически любому инвестору.

Потенциал роста этого актива коррелирует со сроком удержания позиции: помимо почти 4% годовой доходности в USD, их рост может увеличить прибыль до 10% по мере развития рецесионной истории.

Брокер Esperio: в какие активы инвестировать в марте 2023 года?


Покупка тенгового золота



Валютная принадлежность, а значит и аллокация делает покупку «тенгового» золота и акций золотых ETF-фондов принципиально разными инструментами, страхующими от различных рисков.

В случае тенгового золота, инвестор страхует свой капитал от кризисного ослабления курса тенге, а также от рисков глобальной финансовой системы. Кризисное ослабление курса тенге, которое может начаться уже в конце февраля, принесет рост цены тенгового золота на 15-20% А если добавить ожидаемый к маю-июню 20-25% рост долларового золота, то итоговая доходность такой покупки за минусом комиссий при покупке мерных слитков или ОМС может составить 20-30%.

Варианты распределения капитала в долях



На покупку акций реверсивных ETF-фондов, ETF-фондов на рост золота и трежерис США разумно выделить не более 20-30% капитала, разместив остальные средства в равной пропорции в родной юрисдикции. На покупку тенгового золота можно направить 35-40% капитала и столько же на краткосрочные валютные вклады. Если кризисный сценарий на март-апрель реализуется, при выше описанном наборе активов не только удастся сохранить, но и увеличить капитал.

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