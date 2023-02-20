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Образовательная платформа с онлайн-курсами Skillbox.kz в Казахстане

Просмотров:173 Опубликовано: Сегодня, 18:06
Образовательная платформа с онлайн-курсами Skillbox.kz в Казахстане
Skillbox
Получение хорошего образования становится первым продуманным шагом в будущую профессиональную жизнь. В последние годы произошло изменение форм обучения, в соответствии с которыми можно освоить ту или иную профессию. Сейчас это возможно не только в очной или заочно форме дневного или вечернего отделения. В настоящее время благодаря дистанционному обучению появилась масса возможностей обучаться по самым разным программам из разных удобных мест.

Особенности сервиса Skillbox



Данная платформа оказывает помощь в получении образования. Здесь представлено более чем 50 направлений онлайн-курсов. Ежедневно на площадке появляются новые пользователи, которых интересует дистанционное обучение. Все желающие смогут познакомиться с всевозможными курсами на сайте https://skillbox.kz/. Посетители, которые стремятся к саморазвитию, получают огромную пользу от материалов, представленных сервисом. Благодаря хорошей навигации вы легко сможете найти то направление, которое вас интересует, и ознакомиться со стоимостью и программой обучения. Каждый курс дополнен видеоуроками, заданиями, закрепляются знания при помощи тестов и практических заданий, которые проверяются кураторами. Сервис предоставляет возможность работы команды людей в одном направлении образования.

Курс Java-разработчик



Любой желающий сможет освоить программу, где изучается java разработка с нуля, а также научиться пользоваться популярным и удобным языком программирования. Здесь вы можете приобрести навыки в написании качественных приложений на разных площадках. Java-специалисты, прошедшие обучение на платформе Skillbox.kz в Казахстане, становятся востребованными работниками с уровнем middle.
При изучении данного курса пользователи создают итоговые проекты на любую тематику (мобильные приложения, нейросети и научные проекты), участвуют в написании поискового движка, им также доступна командная работа. Наставник и другие участники оказывают существенную помощь в разработке собственной социальной сети.

Преимущества платформы



Пользователи оценили пользу платформы Skillbox благодаря её достоинствам:
• можно выбрать множество курсов из большого количества;
• пользователь получает реальный университетский диплом, подтверждающий, что курс пройден;
• прохождение обучения в любом удобном месте;
• возможность получения необходимых знаний и ведение активного общения с преподавателями и сокурсниками.
Все методы обучения максимально приближены к реальным условиям, поэтому занятия проходят интересно и увлекательно.

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