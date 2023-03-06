Новый год, старые аферы. Как понять, что вас пытаются обмануть?

Технологии, как и мир в целом, шагают вперед семимильными шагами. Не менее быстро развивается и сфера кибербезопасности, включая всевозможные программы и сервисы, как антивирусное ПО и ВПН. Однако вместе с тем появляется все больше и больше способов мошенничества в сети.
Многие думают, что обмануть в интернете можно разве что ребенка, но это не так. Люди всех возрастных категорий становятся жертвами обманщиком по всему миру. И даже обладающие многолетним багажом опыта законопослушные граждане иногда ведутся на уловки злоумышленников.
Любовь и прочие неприятности
71-летняя жительница Щучинска познакомилась в одной из популярных социальных сетей с неким нейрохирургом из Сирии, который проявлял к ней неподдельный интерес. Спустя некоторое время переписка переросла в виртуальные встречи в Скайпе.
Следующим шагом должна была стать личная встреча, и приятный незнакомец согласился приехать в Казахстан. Однако для этого требовалось письменное соглашение женщины, а также некоторые средства для обеспечения безопасности его перелета. Информацию о последнем акмолинка получила от Организации Объединенных Наций, которая конечно же таковой не являлась.
Счет пенсионерка оплатила, однако рейс был отложен, затем отменен и так снова и снова, при этом постоянно требовались дополнительные материальные вложения.
В итоге женщина лишилась 5 миллионов тенге, а возлюбленного нейрохирурга и след простыл.Другая пенсионерка познакомилась с интеллигентным англичанином в одном из мессенджеров. И в один прекрасный день мужчина сообщил, что хочет сделать своей возлюбленной подарок
. Он даже прислал фото, на котором были запечатлены украшения, аксессуары и деньги. “Англичанин” также сообщил, что по поводу посылки с женщиной свяжется агент.
Оказалось, что для получения посылки необходимо оплатить счет в размере 250 тысяч тенге, а поскольку посылка содержала крупную сумму денег, потребовалось еще ни много ни мало 0 1 миллион тенге. 60-летняя костанайка набралась кредитов, которые, конечно же, должны были покрыть средства, лежавшие в долгожданной бандероли. Однако ни принца на белом коне, ни посылки женщина так и не дождалась.
Обе истории – далеко не редкость. Мошенники без зазрения совести используют чувства и эмоции людей, чтобы выманить деньги через интернет. Предлагаем познакомиться с не менее популярными видами мошенничество в сети.
Виды интернет-мошенничестваФишинг
Это самый популярный вид мошенничества в сети, целью которого является выманивание у жертвы информации. Фишинг осуществляется путем рассылки электронных писем на адреса электронной почты потенциальных жертв. Такие письма обычно содержат ссылки, перейдя на которые получатель вводит свои персональные данные, в результате чего они оказываются украденными.
Почему это работает? Потому что злоумышленники отправляют фишинговые письма с вполне знакомых для жертв адресов: взломанных e-mail коллег, поддельных электронных ящиков банков, интернет-магазинов и так далее. Более того, обычно такие письма содержат призыв к не терпящему отлагательств действию, тем самым вызывая смятение и спешку, а значит и потерю бдительности.Несуществующие проблемы
Одним из распространенных видов фишинга является рассылка сообщений о возникшей проблеме с учетной записью или банковским счетом. Для решения проблемы требуется заново ввести данные банковской карты или совершить вход в аккаунт.
Если вы получили такое сообщение — не поленитесь позвонить на горячую линию банка или любой другой организации, которая прислала вам электронное письмо, по номерам, указанным на официальном сайте. Высока вероятность, что подлинность письма не подтвердиться, а вы, в свою очередь, не попадетесь на крючок злоумышленников.Онлайн-покупки
Если вы ни разу не попадались на недобросовестных продавцов в интернете – вы настоящий счастливчик. Схема проста как мир. Покупатель оплачивает товар, но не получает взамен ровным счетом ничего.
Избежать таких афер очень просто – не стоит оплачивать наперед или, как минимум, совершать денежные переводы с карты на карту. Обычно настоящие магазины предлагают несколько способов оплаты, в том числе онлайн-банкинг, ApplePay или PayPal. Это позволяет отследить платеж и, в случае чего, защитить свои права.Мелкий шрифт
Все самое важное обычно пишут “между строк”. Каждый раз при регистрации на сайте или осуществлении входа в приложение на телефоне требуется соглашение с положениями и условиями субъекта цифровых услуг. Мы так ценим собственное время, что, даже не задумываясь, ставим галочку в нужном окошке и нажимаем «Далее». Однако такие положения и условия могут содержать неожиданную информацию, подразумевающую дорогостоящую подписку, платеж за предоставленный сервис и кто знает что еще.
Одним словом, стоит внимательно читать все, с чем мы соглашаемся, и не жалеть времени на собственную кибербезопасность.Доксинг
Это цифровая форма вымогательства, подразумевающая публикацию в сети конфиденциальных данных или даже фото жертвы. Известны случаи, когда мошенники публиковали в социальных сетях поддельные фотографии высокопоставленных людей с требованием заплатить круглую сумму в обмен на обещание удалить снимки.
Несколько лет назад был взломан популярный сайт знакомств, в результате чего данные зарегистрированных пользователей попали в сеть. Тяжело представить, к какому количеству разводов и краж это привело. Известны даже случаи самоубийства.Загрузка вредоносного ПО
Сотни сайтов предлагают бесплатно скачать программы, игры, фильмы и сериалы, лицензионные версии которых стоят денег, а иногда требуют ежемесячной подписки. Пользователи сети Интернет нередко ведутся на такие лестные предложения, однако никогда не знаешь, что на самом деле представляет собой загружаемый файл.
Обычно такое скачивание подразумевает собой установочный файл, запуск которого может привести к загрузке вредоносного программного обеспечения.
Как защитить себя от интернет-мошенничества
Первое и самое главное – всегда руководствуйтесь здравым смыслом и ответственно относитесь к собственной кибербезопасности. Также используйте только надежные пароли, содержащие не менее 12 цифр, знаков и букв разного регистра. Не забывайте, что пароли для всех ваших учетных записей должны быть разными. Для этого можно воспользоваться менеджером паролей.
Рекомендуем установить ВПН и антивирусное ПО, это позволит выявить потенциальные угрозы и избежать плачевных последствий. Приятным бонусом станут такие дополнительные сервисы, как обход региональных ограничений и блокировка рекламы, которые предоставляют современные провайдеры ВПН.На правах рекламы