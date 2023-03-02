Казахстанцам расскажут, как распознать и защититься от кибербуллинга

Буллинг, и онлайн-травля, в частности, является одной из насущных проблем по всему миру, в том числе и в Казахстане. Среди подростков подверженность буллингу особенно высока: более трети молодых людей сообщают, что подвергаются кибербуллингу. Во всем мире каждый третий школьник в возрасте от 13 до 15 лет сталкивался с травлей в школе.2 В Казахстане подверженность юных пользователей кибербуллингу выросла на один процент за последние 4 года согласно исследованию Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК.
Инициатива #ДариПозитив призвана способствовать более доброжелательной и здоровой атмосфере в интернете, а также научить пользователей TikTok защищать себя от психологического давления, агрессивных комментариев и других проявлений онлайн-буллинга. С 27 февраля на платформе пройдет серия прямых эфиров о кибербуллинге с
ведущими экспертами в области психологии, права и детской безопасности, а модераторами выступят известные деятели в области культуры и кино, среди которых актеры Санжар Мади
и Шарип Серик
, инфлюенсер Нурлан Батыров
, музыкальная исполнительница Гайни Кель
, а также шоумен и автор познавательного контента
в TikTok Митя Байназаров. • 27 февраля в 18:00
- Светлана Богатырева, исполнительный директор фонда «Just Support», магистр психологии и семейный психолог расскажет, как пользователи могут защитить себя и близких от этой проблемы; • 28 февраля в 14:00
- Владимир Алексанин, тренер в волонтерской программе ЮНИСЕФ «Be Kind», психолог и арт-терапевт, поговорит о проблеме кибербуллинга в целом и поделится советами, как его распознать; • 1 марта в 12:00
- Зарина Джумагулова, тренер по детской безопасности, руководитель центра детской безопасности «Ангел», обсудит вопросы, связанные с онлайн-буллингом в подростковой среде; • 2 марта в 12:00
- Халида Ажигулова, доктор права, тренер по защите от буллинга и кибербуллинга, правозащитница по защите прав детей, поделится с подростками советами и расскажет о практических инструментах, которые помогут предотвратить травлю в сети. • 6 марта в 14:00
- Аида Исиргепова и Жанна Арынбаева, психологи-педагоги АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» расскажут о кибербуллинге в школах среди подростков и о профилактических работах, которые они ведут по в этом направлении.
Специально для проекта знаменитости и популярные креаторы TikTok сняли видеоролики об инструментах платформы, которые помогут пользователям обезопасить себя от оскорблений и нежелательного общения. Среди инфлюенсеров, принимающих участие в проекте: Посол доброй воли ЮНИСЕФ Динара Садуакасова, интервьюер Тимур Балымбетов @timur_balymbetov, авторы контента в сфере моды и красоты Аида @aida_neko и Малика @malikaaboutstyle, а также спортсмены Валихан Тен @drugoi.ty, Баламирза Алиев @aliev_53, Фараби Давлетчин @farakicks и Анастасия Непша @nastya___nepsha.
TikTok предоставляет пользователям ряд эффективных инструментов для защиты от негатива и онлайн-травли:
• Приватный аккаунт
позволяет просматривать ваш контент только тем, кого вы одобрили в качестве подписчиков. У пользователей до 16 лет аккаунты являются приватными по умолчанию, а пользователи старшего возраста могут легко установить приватность в настройках Конфиденциальности TikTok самостоятельно.
• Контроль отправителей личных сообщений
позволяет установить, кто может общаться с вами в частном порядке: все пользователи, друзья (пользователи, на которых вы взаимно подписаны) - или же вы можете отключить эту функцию совсем. Получать личные сообщения могут только зарегистрированные пользователи старше 16 лет. Для несовершеннолетних пользователей старше 16 лет эту функцию могут регулировать их родители через “Семейные настройки”.
• Ограничение списка тех, кто может комментировать ваши видео,
позволяет сузить этот параметр до "друзей" или вовсе отключить эту функцию. В аккаунтах пользователей младше 16 лет по умолчанию доступ к комментированию есть только у списка друзей, а пользователи старше 16-ти могут расширить эту настройку до "всех пользователей".
• Фильтр комментариев
помогает автоматически опознавать и скрывать оскорбительные комментарии. В TikTok можно создать собственный список ключевых слов, чтобы комментарии, содержащие эти слова, были скрыты по умолчанию.
• Контроль над функциями «Дуэт» и «Сшить»
позволяет ограничивать список тех, кто может использовать их вместе с вами. Вы можете выбрать одну настройку для всех своих видеороликов или отдельные настройки для каждого видеоролика. У пользователей до 16 лет данные функции по умолчанию не доступны никому кроме них самих, а для несовершеннолетних старше 16 лет они предустановлены на значение "друзья".
• В любое время можно удалить подписчика
, навсегда заблокировать
его аккаунт для просмотра вашего контента или отправки сообщений, а также отправить анонимную жалобу
на пользователя, который нарушает Правила сообщества TikTok — это поможет сделать платформу более безопасной для всех членов ее сообщества.На правах рекламы