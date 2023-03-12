Прошли переговоры по историческому соглашению о защите Мирового океана

В соответствии с Договором об открытом море, в ближайшие семь лет около трети Мирового океана получит статус охраняемой, что крайне необходимо для восстановления глубинных фауны и флоры, которые были серьезно нарушены из-за неразумного использования людьми. Последнее соглашение международного характера в этом направлении было подписано еще в 1982 году, им стала Конвенция ООН по морскому праву. В документе были обозначены основные положения свободы открытого моря: в деталях это означало возможность для всех стран использовать воды по таким векторам, как судоходство, рыбная ловля, исследования вод. Всего лишь 1,2% от всех этих территорий на сегодняшний день имеют статус охраняемых. Тогда как в остальной части фауна и флора находятся сейчас под угрозой из-за нескольких факторов. Ученые относят к ним чрезмерные объемы отлова рыбы, судоходство и изменение климатических условий. В зоне риска в плане возможности исчезновения уже находится порядка десяти процентов существующих биологических видов. Новые подконтрольные территории, в соответствии с новым соглашением, получат ряд ограничений для восстановления баланса или сохранения его на имеющихся отметках. Будут введены ужесточения в плане судоходства, промысла, добычи ископаемых с глубины двести метров и более. Со стороны экологических групп была обозначена обеспокоенность тем, что проведение добычи ископаемых может самым неблагоприятным образом повлиять на места размножения морских обителей, в том числе и плане токсичности, шумового загрязнения.В ходе переговоров ключевой проблемой оказалось совместное использование морских генетических ресурсов, представляющих собой океанический биоматериал животных и растений с какой-либо ценностью для общества, например, в плане производства продуктов питания, медикаментов и прочего. Для богатых стран сегодня открыты широкие возможности для исследования морских глубин, тогда у бедных есть запрос на равноценное распределение найденных ресурсов. Хотя пока неясно, как это вообще можно сделать.