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Прошли переговоры по историческому соглашению о защите Мирового океана

Просмотров:31 Опубликовано: Сегодня, 14:54
Прошли переговоры по историческому соглашению о защите Мирового океана
О защите Мирового океана
После десятилетних переговоров было достигнуто историческое соглашение относительно защиты Мирового океана. Как сообщают последние мировые новости, в этом процессе приняли участие свыше сотни стран. Представители государств заняли штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке более чем на полтора суток. Затяжной характер встречи был связан с возникшими разногласиями по поводу финансовых вопросов и тех, что связаны с получение прав на ловлю рыбы.

В соответствии с Договором об открытом море, в ближайшие семь лет около трети Мирового океана получит статус охраняемой, что крайне необходимо для восстановления глубинных фауны и флоры, которые были серьезно нарушены из-за неразумного использования людьми. Последнее соглашение международного характера в этом направлении было подписано еще в 1982 году, им стала Конвенция ООН по морскому праву. В документе были обозначены основные положения свободы открытого моря: в деталях это означало возможность для всех стран использовать воды по таким векторам, как судоходство, рыбная ловля, исследования вод. Всего лишь 1,2% от всех этих территорий на сегодняшний день имеют статус охраняемых. Тогда как в остальной части фауна и флора находятся сейчас под угрозой из-за нескольких факторов. Ученые относят к ним чрезмерные объемы отлова рыбы, судоходство и изменение климатических условий. В зоне риска в плане возможности исчезновения уже находится порядка десяти процентов существующих биологических видов. Новые подконтрольные территории, в соответствии с новым соглашением, получат ряд ограничений для восстановления баланса или сохранения его на имеющихся отметках. Будут введены ужесточения в плане судоходства, промысла, добычи ископаемых с глубины двести метров и более. Со стороны экологических групп была обозначена обеспокоенность тем, что проведение добычи ископаемых может самым неблагоприятным образом повлиять на места размножения морских обителей, в том числе и плане токсичности, шумового загрязнения.

В ходе переговоров ключевой проблемой оказалось совместное использование морских генетических ресурсов, представляющих собой океанический биоматериал животных и растений с какой-либо ценностью для общества, например, в плане производства продуктов питания, медикаментов и прочего. Для богатых стран сегодня открыты широкие возможности для исследования морских глубин, тогда у бедных есть запрос на равноценное распределение найденных ресурсов. Хотя пока неясно, как это вообще можно сделать.

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