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Подборка лучших программ Английского для Начинающих

Просмотров:125 Опубликовано: Сегодня, 13:15
Подборка лучших программ Английского для Начинающих
Курс Английского Языка Для Начинающих
Знание английского сегодня — просто необходимо для успешного развития карьеры и комфортного путешествия. Даже если вы не изучали английский в школе или ничего не помните из школьной программы, освоить язык в осознанном возрасте совсем не сложно. В этой статье мы делимся подборкой лучших курсов, которые вам в этом помогут.

Курс Английского Языка Для Начинающих с Оксаной Долинка



Курс "Английский за 4 недели 2 в 1" предназначен для того, чтобы обеспечить комплексное и увлекательное обучение для изучающих английский, которые хотят освоить язык с нуля.

Поддержка и обратная связь от автора курса Оксаны Долинка могут быть особенно полезны для тех, кто хочет получить профессиональное обучение, а также рекомендации и помощь в овладении английским.

Оксана — профессиональный преподаватель с более 12 лет опыта, получившая сертификат Кембриджа. Разработала свою методику, которая помогает эффективно изучать английский без зубрежки правил.

"Английский за 4 недели 2 в 1" включает самые эффективные упражнения и задания, которые помогут учащимся научиться уверненно общаться на английском, отработать навыки аудирования, ведения диалогов, чтения и письма, а мультимедийный формат как видео, так и аудио может оказаться полезным для тех, кто предпочитает более интерактивное и увлекательное обучение.

Преимущества курса:
1. Это курс 2в1, где вы найдете интерактивные видео- и аудио-уроки, охватывающие целый ряд навыков английского
2. Уроки ведутся русскоговорящим преподавателем с участием носителей языка – идеально для начинающих
3. Курс подходит даже тем, кто никогда не изучал английский. Обучение начинается с самых-самых основ.
4. Вы приобретаете сразу 2 курса: аудио и видео. Это две независимые программы, уроки не повторяются.
5. Доступ к курсу остается на целый год, поэтому у вас будет время пройти обучение в спокойном режиме и вернуться к любой теме для повторения.
6. Многочисленные благодарные отзывы учеников, которым курс помог заговорить на английском.

"English Grammar in Use" – Murphy (книга)



Курс основан на изучении языка по учебнику "English Grammar in Use" Раймонда Мерфи. Также включает много практических заданий, которые охватывают различные темы, связанные с грамматикой, лексикой и использованием английского языка.
Эта книга является широко известным и популярным ресурсом для изучающих язык во всём мире, которая охватывает широкий спектр грамматических тем и содержит четкие объяснения и практические упражнения, помогающие учащимся улучшить понимание и использование грамматики в реальной жизни.

"Effortless English" - Hoge (аудио-курс)



В курсе заявлен уникальный подход к изучению языка, который подчеркивает важность понятного материала и повторного прослушивания для приобретения нового словарного запаса и улучшения произношения. В курсе также используются такие приемы, как мини-истории, уроки точки зрения и контекстное обучение, чтобы сделать процесс обучения более приятным и эффективным. Однако данный курс представлен на английском языке, а для новичков это очень сложно.

Что выбрать?



Каждый метод изучения полезен по-своему и выбор определённого из них зависит от индивидуального предпочтения каждого учащегося. Хотелось бы отметить, что курс "Английский за 4 недели 2 в 1” от Оксаны Долинка, предоставляет собой комплексную программу, где все нюансы английского объясняются очень простым языком, что поможет значительно сэкономить время и энергию в процессе обучения.

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