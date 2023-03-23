Подборка лучших программ Английского для Начинающих

Курс Английского Языка Для Начинающих с Оксаной Долинка

"English Grammar in Use" – Murphy (книга)

"Effortless English" - Hoge (аудио-курс)

Что выбрать?

Курс "Английский за 4 недели 2 в 1" предназначен для того, чтобы обеспечить комплексное и увлекательное обучение для изучающих английский, которые хотят освоить язык с нуля.Поддержка и обратная связь от автора курса Оксаны Долинка могут быть особенно полезны для тех, кто хочет получить профессиональное обучение, а также рекомендации и помощь в овладении английским.Оксана — профессиональный преподаватель с более 12 лет опыта, получившая сертификат Кембриджа. Разработала свою методику, которая помогает эффективно изучать английский без зубрежки правил."Английский за 4 недели 2 в 1" включает самые эффективные упражнения и задания, которые помогут учащимся научиться уверненно общаться на английском, отработать навыки аудирования, ведения диалогов, чтения и письма, а мультимедийный формат как видео, так и аудио может оказаться полезным для тех, кто предпочитает более интерактивное и увлекательное обучение.1. Это курс 2в1, где вы найдете интерактивные видео- и аудио-уроки, охватывающие целый ряд навыков английского2. Уроки ведутся русскоговорящим преподавателем с участием носителей языка – идеально для начинающих3. Курс подходит даже тем, кто никогда не изучал английский. Обучение начинается с самых-самых основ.4. Вы приобретаете сразу 2 курса: аудио и видео. Это две независимые программы, уроки не повторяются.5. Доступ к курсу остается на целый год, поэтому у вас будет время пройти обучение в спокойном режиме и вернуться к любой теме для повторения.6. Многочисленные благодарные отзывы учеников, которым курс помог заговорить на английском.Курс основан на изучении языка по учебнику "English Grammar in Use" Раймонда Мерфи. Также включает много практических заданий, которые охватывают различные темы, связанные с грамматикой, лексикой и использованием английского языка.Эта книга является широко известным и популярным ресурсом для изучающих язык во всём мире, которая охватывает широкий спектр грамматических тем и содержит четкие объяснения и практические упражнения, помогающие учащимся улучшить понимание и использование грамматики в реальной жизни.В курсе заявлен уникальный подход к изучению языка, который подчеркивает важность понятного материала и повторного прослушивания для приобретения нового словарного запаса и улучшения произношения. В курсе также используются такие приемы, как мини-истории, уроки точки зрения и контекстное обучение, чтобы сделать процесс обучения более приятным и эффективным. Однако данный курс представлен на английском языке, а для новичков это очень сложно.Каждый метод изучения полезен по-своему и выбор определённого из них зависит от индивидуального предпочтения каждого учащегося. Хотелось бы отметить, что курс "Английский за 4 недели 2 в 1” от Оксаны Долинка, предоставляет собой комплексную программу, где все нюансы английского объясняются очень простым языком, что поможет значительно сэкономить время и энергию в процессе обучения.